Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
19 ünlüden alınan örneklerde 8 kişide uyuşturucu maddesi tespit edildi. “Protez saçta çıkmış olabilir”, “Bangkok’ta ilaç verdiler”, “Sonuçlar yanlış” savunmaları dosyaya yansıdı. 7 ünlünün ise testleri tamamen temiz çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeleri alınan 19 ünlü isimle ilgili detaylar ortaya çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda saç ve kan örnekleri alınan ünlülerden 8'inin numunelerinde uyuşturucu madde, 4'ünün ise antidepresan tespit edildi.
KUBİLAY AKA: "BANGKOK'TA RAHATSIZLANDIM, KLİNİKTE İLAÇ VERDİLER"
Oyuncu Kubilay Aka, ifadesinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tatildeyken şiddetli baş ağrısı yaşadığını ve tedavi için gittiği klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında tespit edilen maddenin bu tedaviden kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Aka, uyuşturucu kullanmadığını belirtti.
DERİN VE DEREN TALU: "ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ, UYUŞTURUCU KULLANMIYORUZ"
Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu, antidepresan ilaç kullandıklarını söyledi. Test sonuçlarındaki uyuşturucu maddeleri reddeden Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını ifade etti.
METİN AKDÜLGER: "YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM"
Oyuncu Metin Akdülger, kanındaki uyuşturucu maddenin yurt dışında bulunduğu sırada kullandığı bir maddeden kaynaklandığını söyledi.
DİLAN POLAT: "PROTEZ SAÇTA ÇIKMIŞ OLABİLİR"
Hem saçında hem kanında uyuşturucu madde tespit edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, doğal saçtan oluşan protez kullandığını belirterek, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını aktardı.
KAAN YILDIRIM: "SONUÇLAR YANLIŞ"
Oyuncu Kaan Yıldırım, kanında uyuşturucu madde çıkmasına karşın saçında herhangi bir bulgu olmamasına dikkat çekerek raporun hatalı olduğunu savundu. Uyuşturucu kullanmadığını belirten Yıldırım, çıkan sonuca itiraz etti.
FEYZA ALTUN: İTİRAZ GEREKMEDİ
Avukat Feyza Altun'un numunelerinde antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanmadığı için ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.
7 ÜNLÜNÜN TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral'ın saç ve kan örneklerinde hiçbir maddeye rastlanmadı. Bu isimlerin dosyası takipsizlikle kapatıldı.
Soruşturma kapsamında diğer ünlüler için süreç devam ediyor.