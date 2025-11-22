Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı

Oyuncu Metin Akdülger

METİN AKDÜLGER: "YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM"

Oyuncu Metin Akdülger, kanındaki uyuşturucu maddenin yurt dışında bulunduğu sırada kullandığı bir maddeden kaynaklandığını söyledi.

Dilan Polat,

DİLAN POLAT: "PROTEZ SAÇTA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Hem saçında hem kanında uyuşturucu madde tespit edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, doğal saçtan oluşan protez kullandığını belirterek, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını aktardı.

Oyuncu Kaan Yıldırım

KAAN YILDIRIM: "SONUÇLAR YANLIŞ"

Oyuncu Kaan Yıldırım, kanında uyuşturucu madde çıkmasına karşın saçında herhangi bir bulgu olmamasına dikkat çekerek raporun hatalı olduğunu savundu. Uyuşturucu kullanmadığını belirten Yıldırım, çıkan sonuca itiraz etti.

Avukat Feyza Altun

FEYZA ALTUN: İTİRAZ GEREKMEDİ

Avukat Feyza Altun'un numunelerinde antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanmadığı için ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.

Hadise

7 ÜNLÜNÜN TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral'ın saç ve kan örneklerinde hiçbir maddeye rastlanmadı. Bu isimlerin dosyası takipsizlikle kapatıldı.

Soruşturma kapsamında diğer ünlüler için süreç devam ediyor.