Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü

Başkan Erdoğan , "Bu süreçte sergilediğimiz dayanıklılık Türkiye ekonomisinin ne denli sağlam temellere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." diye konuştu.

Bu çerçevede 350 bininci konut ve iş yerinin teslimini geçen günlerde gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, geriye kalan 100 bin ünitenin tamamlanmasıyla 4 yıldan kısa süre içinde dünyanın en büyük inşa faaliyetlerinden birini tamamlamış olacaklarını söyledi.

Oturumdaki konuşmasında, salgınlar, iklim değişikliği ve afetler gibi yeni sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirten Başkan Erdoğan, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirdiğimiz yıkıcı depremlerin ardından dünyanın en büyük inşa operasyonunu yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk." dedi.

"SIFIR ATIK PROJESİ İLE ÇEVRE KONULARINDA ÇALIŞMALARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılında karşı karşıya kaldığımız ve ardından şiddetli kuraklık hem gıda fiyatlarında hem de enerji arzında büyük baskılar doğurdu. Yaşadığımız her acı tecrübe, iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir kalkınmaya, gıda, su güvenliğini güçlendirmeye önem vermemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma hedefini gerçekleştirmede önemli bir dönüm noktasını teşkil ettiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kanun kapsamında ayrıca temiz teknoloji yatırımlarının artırılması ve tüm sektörler için adil dönüşümün finansman olarak desteklenmesini amaçlıyoruz. 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Şimdiden bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış durumdayız. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerin desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönen Sıfır Atık Projesi ile çevre konularda çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avustralya ile sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyorum. Ayrıca, Güney Afrika dönem başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz."

Başkan Erdoğan, G20 olarak gıda güvenliğini tesis etme noktasındaki çabalarını gelecek dönemde artırmalarının çok isabetli olacağına gönülden inandığını ifade ederek, "Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.