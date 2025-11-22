Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 13. haftada Samsunspor'u ağırlıyor. Kara Kartal, zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve derbi öncesindeki haftadan umutlu ayrılmak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve siyah beyazlıların ilk 11'i netleşti. İşte detaylar...
Kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettirmesine rağmen istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, 13. haftada Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
SON MAÇINDAN 3 PUANLA ÇIKTI
Milli ara öncesinde Antalyaspor'a konuk olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, rakibini 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın gollerini Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva kaydetti.
KARTAL ÖNDE
Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1969-1970 sezonundan bu yana oynanan 64 maçta siyah-beyazlılar 35 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlı ekip 11 kez kazandı. 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Beşiktaş 102 gol atarken Samsunspor 59 kez fileleri havalandırdı.
GEÇEN SEZONUN SONUÇLARI
Taraflar geçen sezon ligde iki kez karşılaştı. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı maçta Samsunspor'u 2-0 mağlup ederken, İstanbul'daki mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
DOLMABAHÇE'DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor'u Dolmabahçe'de konuk ettiği 32 lig maçında 19 galibiyet aldı. Bu maçların 9'u beraberlikle biterken kırmızı beyazlılar 4 karşılaşmada sahadan üç puanla ayrıldı. Beşiktaş bu 32 maçta 44 gol atarken, Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.
TARİHE GEÇEN KARŞILAŞMA
Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan maç Türk futbol tarihine damga vurdu. 25 Ocak 2004'teki mücadelede Beşiktaş'tan Carlos Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Pancu ve İlhan Mansız kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakem Cem Papila, Beşiktaş'ın 5 oyuncusunun atılması sonrası skor Samsunspor lehine 4-1 iken, kurallar gereği karşılaşmayı 85. dakikada tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra maçı Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescilledi
BEŞİKTAŞ'IN SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham