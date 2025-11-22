Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı

Kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettirmesine rağmen istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş , 13. haftada Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

SON MAÇINDAN 3 PUANLA ÇIKTI Milli ara öncesinde Antalyaspor'a konuk olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, rakibini 3-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın gollerini Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva kaydetti.

KARTAL ÖNDE

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 65. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1969-1970 sezonundan bu yana oynanan 64 maçta siyah-beyazlılar 35 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlı ekip 11 kez kazandı. 18 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Beşiktaş 102 gol atarken Samsunspor 59 kez fileleri havalandırdı.