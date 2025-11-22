Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi

Daha önce Zelenskiy ile görüşen ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'un cuma akşamı ayrıntıları AB ve İngiltere büyükelçileri ile diğer yetkililere ilettiği belirtildi.

Financial Times'ın Batı Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Ukrayna 'ya ültimatom vererek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 'nin perşembe gününe kadar barış planını imzalaması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy ve Trump, EPA

"MİDE BULANDIRICI"

Üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD maslahatgüzarının ikametgahında gerçekleşen toplantının tonunun "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.

Kaynaklara göre Driscoll geç geldi ve Washington'ın görüşünü açıkça belirtmek için müstehcen bir dil kullandı ve "Bu işi halletmemiz gerek." dediği bildirildi. Financial Times'a konuşan bir üst düzey yetkili ise "Barış için dar bir penceremiz var. Başkan Trump barışı hemen istiyor." dediğini söyledi.

ABD'nin barış planı henüz resmen açıklanmadı ancak medyada yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki Donbass bölgesindeki askerlerini çekmesi, askeri gücünü küçültmesi ve Batı'nın güvenlik garantileri karşılığında NATO hedeflerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyor.