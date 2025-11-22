Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
ABD'de Donald Trump yönetimi, Ukrayna’ya barış planını perşembeye kadar imzalaması çağrısında bulundu. Trump yönetiminin Ukrayna'ya ültiPlan, Donbass’tan asker çekilmesini ve NATO hedeflerinden vazgeçmeyi içeriyor. Görüşmeler ilerleyen günlerde İsviçre’de yapılacak, Ukrayna heyetine Yermak ve Umerov liderlik edecek.
ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna anlaşmasına ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.
TRUMP İMZA İSTİYOR
Financial Times'ın Batı Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Ukrayna'ya ültimatom vererek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin perşembe gününe kadar barış planını imzalaması gerektiğini söyledi.
Daha önce Zelenskiy ile görüşen ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll'un cuma akşamı ayrıntıları AB ve İngiltere büyükelçileri ile diğer yetkililere ilettiği belirtildi.
"MİDE BULANDIRICI"
Üst düzey bir yetkili, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ABD maslahatgüzarının ikametgahında gerçekleşen toplantının tonunun "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.
Kaynaklara göre Driscoll geç geldi ve Washington'ın görüşünü açıkça belirtmek için müstehcen bir dil kullandı ve "Bu işi halletmemiz gerek." dediği bildirildi. Financial Times'a konuşan bir üst düzey yetkili ise "Barış için dar bir penceremiz var. Başkan Trump barışı hemen istiyor." dediğini söyledi.
ABD'nin barış planı henüz resmen açıklanmadı ancak medyada yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki Donbass bölgesindeki askerlerini çekmesi, askeri gücünü küçültmesi ve Batı'nın güvenlik garantileri karşılığında NATO hedeflerinden vazgeçmesi çağrısında bulunuyor.
İSVİÇRE'DE GÖRÜŞME
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ilerleyen günlerde İsviçre'de görüşüleceğini bildirdi.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşı sona ermek için ABD'nin önerdiği "barış planının" Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililer tarafından görüşüleceğini belirtti.
Umerov, barış planının olası parametreleri konusunda görüşmeleri yapmak üzere ilerleyen günlerde İsviçre'de ABD heyeti ile bir araya geleceklerini kaydederek, "Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor." ifadesini kullandı.
UKRAYNA'DAN KİM GİDECEK?
Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmelerde yer alacak Ukraynalı yetkililerin listesini onayladı.
Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan listeye göre, Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık edecek.
Heyette, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz yer alacak.