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’e iki teklif var

Rapaic’e iki teklif var
F.Bahçe'nin bu yılın başında altyapısına transfer ettiği Boris 'e talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcuyu Torino ve Parma istiyor. Ancak Sarı- Lacivertliler genç yeteneği A Takım'a çıkartacak.
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