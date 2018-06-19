F.Bahçe'nin bu yılın başında altyapısına transfer ettiği Boris Rapaic'e talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcuyu Torino ve Parma istiyor. Ancak Sarı- Lacivertliler genç yeteneği A Takım'a çıkartacak.
Rapaic’e iki teklif var
Etiketler: sarı lacivertliler , rapaic
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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