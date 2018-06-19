Galatasaray yönetiminin yeniden kiralık olarak kadroya katmak istediği Jason Denayer konusunda süreç uzayacak. Manchester City kulübü, Guardiola'nın kadrodaki tüm futbolcuları ABD kampına götüreceğini ve 29 Temmuz'da bitecek kamp sonrası transfer konusunun netlik kazanacağını bildirdi.
Denayer için tarih 29 Temmuz!
Etiketler: Jason Denayer , Manchester City , 29 Temmuz , Galatasaray , transfer
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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