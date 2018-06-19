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Denayer için tarih !

Denayer için tarih 29 Temmuz!
Galatasaray yönetiminin yeniden kiralık olarak kadroya katmak istediği Jason Denayer konusunda süreç uzayacak. Manchester City kulübü, Guardiola'nın kadrodaki tüm futbolcuları ABD kampına götüreceğini ve 29 Temmuz'da bitecek kamp sonrası konusunun netlik kazanacağını bildirdi.
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