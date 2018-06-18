Nakavt makinesi

TÜRK boksör Fırat Arslan, önceki akşam Almanya'nın Karlsruhe kentinde Arjantinli Pablo Mathias Magroni'ye karşı dünya şampiyonluğu için yumruk salladı. Arslan, Diriliş Ertuğrul dizisinin müziği Dombra ile ringe çıktı. 19 maçın 15'ini nakavtla kazanan sporcu karşılaşaya hızlı başladı. Ard, adra vurduğu sert yumruklarla rakibini sarstı. İlk saniyeleri rakibini analiz etmekle geçiren Arslan, henüz ilk dakikada yakaladığı bir açığı iyi değerlendirerek, rakibinin çenesini yumrukladı.
Tek hamleyle nakavt etmeyi başardı. Maç sonunda açıklama yapan Fırat Arslan, rakibinin tehlikeli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Zaten daha önceden videolarını izlemiştim ve nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumu biliyordum. Maça çıktık bana vurduğu yumrukların gücünü görünce anladım ki, erken davranan ve nakavt eden kazanacak. Karşılaşmanın hemen başında yakaladığım bir açığı iyi değerlendirerek rakibimi yere indirdim" ifadelerini kullandı. Daha sonra da altın kemerini hakemden aldı.
4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Arjantinli rakibini deviren Fırat Arslan, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu.
Tek hamleyle nakavt etmeyi başardı. Maç sonunda açıklama yapan Fırat Arslan, rakibinin tehlikeli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Zaten daha önceden videolarını izlemiştim ve nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumu biliyordum. Maça çıktık bana vurduğu yumrukların gücünü görünce anladım ki, erken davranan ve nakavt eden kazanacak. Karşılaşmanın hemen başında yakaladığım bir açığı iyi değerlendirerek rakibimi yere indirdim" ifadelerini kullandı. Daha sonra da altın kemerini hakemden aldı.
4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Arjantinli rakibini deviren Fırat Arslan, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu.
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