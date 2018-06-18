;
Yol Durumu
  1. Havada çilek 'Cocu'su var
  2. Nakavt makinesi

Fener töreninde G.Saray marşı!

Bayramlaşma töreninde 20 saniye G.Saray marşı çaldı. bir görevlinin cep telefonundan yanlışlıkla şarkıyı açmasından kaynaklandı

Fener töreninde G.Saray marşı!
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün yapıldı. Delegeler ve taraftarlar tesislerin yolunu tuttu. Ancak törende son derece ilginç bir olay yaşandı. Ali Koç masasına oturduğu sırada ise kolonlardan Galatasaray marşı çaldı. Ortam bir anda buz kesti. Yaklaşık 20 saniye 'Şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek" diye devam eden marş çaldı.



GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Bu arada görevliler de etti ve ses kapatıldı. Karışıklığın bir görevlinin cep telefonundan yanlışlıkla şarkıyı açmasından kaynaklandığı belirtildi. Ardından Fenerbahçe marşı daha yüksek sesle salo- na verilmeye başlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar