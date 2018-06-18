Fener töreninde G.Saray marşı!

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün yapıldı. Delegeler ve taraftarlar tesislerin yolunu tuttu. Ancak törende son derece ilginç bir olay yaşandı. Ali Koç masasına oturduğu sırada ise kolonlardan Galatasaray marşı çaldı. Ortam bir anda buz kesti. Yaklaşık 20 saniye 'Şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek" diye devam eden marş çaldı.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Bu arada görevliler de müdahale etti ve ses kapatıldı. Karışıklığın bir görevlinin cep telefonundan yanlışlıkla şarkıyı açmasından kaynaklandığı belirtildi. Ardından Fenerbahçe marşı daha yüksek sesle salo- na verilmeye başlandı.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Bu arada görevliler de müdahale etti ve ses kapatıldı. Karışıklığın bir görevlinin cep telefonundan yanlışlıkla şarkıyı açmasından kaynaklandığı belirtildi. Ardından Fenerbahçe marşı daha yüksek sesle salo- na verilmeye başlandı.
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