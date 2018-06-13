;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fener’e Kongolu forvet
  2. Etebo gidecek Badou Ndiaye imzayı atacak

Bu ne hal

Hollandalı yıldız aldığı kilolarla dikkatleri çekti

Bu ne hal Sneijder
G.Saray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder, Dirk Kuyt'un jubilesinde herkesi şaşkına çevirdi... Katar'da Al Gharafa formasını giyen Hollandalı yıldız aldığı kilolarla dikkat çekti. 'in en az 10-15 kilo fazlasının olduğu gözlendi.
Etiketler: , ,
  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ