G.Saray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder, Dirk Kuyt'un jubilesinde herkesi şaşkına çevirdi... Katar'da Al Gharafa formasını giyen Hollandalı yıldız aldığı kilolarla dikkat çekti. Sneijder'in en az 10-15 kilo fazlasının olduğu gözlendi.
Bu ne hal Sneijder
Hollandalı yıldız aldığı kilolarla dikkatleri çekti
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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