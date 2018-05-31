Muğdat Aslan'a yakın

G.Saray Akhisarspor ile başarılı bir sezon geçiren ve Türkiye Kupası kazanan Muğdat Çelik'e imza attırmaya çok yakın. Cimbom, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki oyuncuya 600 bin Euro teklif etti. 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.
35 MAÇTA 7 GOLÜ VAR
Akhisar'da bu sezon 35 maça çıkan Muğdat Çelik bu maçlarda 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, çabukluğu ile ön plana çıkıyor.
35 MAÇTA 7 GOLÜ VAR
Akhisar'da bu sezon 35 maça çıkan Muğdat Çelik bu maçlarda 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, çabukluğu ile ön plana çıkıyor.
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