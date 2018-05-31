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Muğdat Aslan'a yakın

Sarı-Kırmızılılar, ’in istediği tecrübeli oyuncuya yıllık 600 bin Euro teklif etti

Muğdat Aslana yakın
G.Saray Akhisarspor ile başarılı bir sezon geçiren ve kazanan Muğdat Çelik'e imza attırmaya çok yakın. Cimbom, Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki oyuncuya 600 bin Euro teklif etti. 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

35 MAÇTA 7 GOLÜ VAR
Akhisar'da bu sezon 35 maça çıkan bu maçlarda 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, çabukluğu ile ön plana çıkıyor.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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