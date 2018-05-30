Premıer lig şampiyonu Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti... Bir süredir bu transferle ilgili araştırmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar geri adım attı. Bunun nedeni ile 35 yaşındaki Fildişili yıldızın 2 yıllık maliyetinin 10 milyon Euro'yu aşması. UEFA ile kısa süre içinde yeni bir protokol imzalayacak olan Galatasaray yönetimi, Yaya Toure transferinin bu anlaşmaya olumsuz etki edeceğini düşünüyor. Eğer transferin maliyeti aşağıya çekilirse görüşmeler yeniden başlayacak.
Yaya Toure UEFA'ya takıldı
UEFA ile yeni bir anlaşma yapacak olan Galatasaray yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun iki yıllık maliyetinin 10 milyon Euro’yu geçmesi nedeniyle frene basma kararı aldı
Etiketler: yaya toure , UEFA , Manchester City , Sarı Kırmızılılar , Galatasaray , transfer
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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