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'ya takıldı

ile yeni bir anlaşma yapacak olan yönetimi, 35 yaşındaki futbolcunun iki yıllık maliyetinin 10 milyon Euro’yu geçmesi nedeniyle frene basma kararı aldı

Yaya Toure UEFAya takıldı
Premıer lig şampiyonu Manchester City ile sözleşmesi sona eren Yaya Toure menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti... Bir süredir bu le ilgili araştırmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar geri adım attı. Bunun nedeni ile 35 yaşındaki Fildişili yıldızın 2 yıllık maliyetinin 10 milyon Euro'yu aşması. UEFA ile kısa süre içinde yeni bir protokol imzalayacak olan Galatasaray yönetimi, Yaya Toure transferinin bu anlaşmaya olumsuz etki edeceğini düşünüyor. Eğer transferin maliyeti aşağıya çekilirse görüşmeler yeniden başlayacak.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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