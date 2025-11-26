3600 günle emekli olabilir miyim? Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı!
Milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Konuyla ilgili vatandaşların prim günü, yaş ve sigortalılık süresiyle ilgili sorularını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı.
Emeklilik ile ilgili merak edilenler... 4400 günle kaç yaşında emekli olabilirsiniz?
PRİMİ 5000 GÜNE TAMAMLAYARAK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Bunun cevabı hayır. Emeklilik için evet bir prim gününü doldurmanız gerekiyor. Bu da 5.000 ile 5.975 gün arasında değişiyor. EYT'liler için söylüyorum. Yani 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanlar. Hangi tarihte sigortalı olmuşsanız, 5000 gün işte 83-84 o yıllarda sigortalı olanlar için geçerli.
Ondan sonraki sigortalı olanların giderek kademeli olarak artıyor; 5975 güne kadar geliyor. Bu sorunun cevabı hayır.
2000'den sonra yani 99'dan sonra işe başlayanlar açısından ise kısmi emeklilik şartı 4500 gün ama tabii 25 yıl şartı da var ve yaş şartı da var. Dolayısıyla yaş şartı olmadan emeklilik için 5000 gün yetmez. Bu sorunun cevabı hayır.
4400 GÜNLE KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİRİM?
4400 günle de emekli olunmaz. Az önce söyledim, eğer 2000 sonrası sigortalı olmuşsanız en az 4500 gün lazım. 2000'den önce sigortalı olmuşsanız da en az 5000 gün lazım. Dolayısıyla 4400 günle emeklilik diye bir şey de yok. O yüzden de bu sorunun cevabı da hayır.
3600 GÜNLE DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
Olamazsınız. 3600 günle emeklilik var ama daha erken emeklilik yok. Yani sorunun cevabı o.
Erken emekli olamazsınız. Hakkım var mı? Var. Kimin hakkı var? 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuş olanların 3600 günle yani 10 yıl çalışarak emekli olma hakları var.
Bu yaştan emeklilik. Şimdi belli bir yaşa gelmiş insanlar ama çalışma imkanları yok. O insanlara sistem emeklilik hakkı tanıyor 3600 günleri varsa. 3600 günleri varsa erkekler 60 yaşında kadınlar da 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Biz buna yaştan ya da kısmi emeklilik diyoruz. Ama 8 Eylül 99 öncesi ve SSK'lılar için geçerli.
3600 GÜNLE BAĞKUR'DAN EMEKLİ OLUNUR MU?
Bağkur'dan 3600 günden emeklilik yok. Bağkur'da da kısmi emeklilik 5400 gün.
3600 sadece SSK'lılar için ve 8 Eylül 99 öncesi için ve dediğim gibi erkekler 60 kadınlar 58 yaşını tamamlaması gerekiyor.
Yani emeklilik öyle kolay bir şey değil. Yani kolay bir şey zannediliyor. Belli şartları tamamlamak gerekiyor. İşte EYT sayesinde bir 5 milyon daha emekli katıldı bizim sistemimize. Orada yaş şartı kalktığı için. O ayrı bir tartışma konusu.
KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN KAÇ YIL ÇALIŞMAM GEREKİR?
Şimdi bu sorunun cevabını verirken şöyle bir, hani şehir efsanesini de düzeltmiş olayım.
İşte ben 10 yıl çalışırsam tazminatımı alıp ayrılabilirim. Kimisi böyle diyor. Kimisi 5 yıl çalışırsam alıp ayrılabilirim diye. Çalışma yılıyla bir alakası yok kıdem tazminatının.
Kıdem tazminatı alabilmek için en az bir yıl çalışmış olmak zaten kanunen gerekli. Ama buradaki sorudan kasıt şu: Ben kendim ayrılırsam tazminat almam için ne gerekiyor?
Bu da emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak gerekiyor.
Yani 2000 yılından sonra 7000 gününüz olacak. 2000 yılından önce sigortalı olanlar için ise 3600 gününüz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir yazı alıyorsunuz, iş yerine veriyorsunuz ve tazminatınızı alıp ayrılıyorsunuz.
İSTİFA EDEREK TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM?
Evet. Belli istisnaları var. Birisi, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak.
7000 gün ve 3600 gün işe giriş tarihine göre. Askere gitmek erkekler için bir tazminat alma sebebi. Kendin ayrılarak alabilirsin. Emeklilik herkes için. Emekli olduğunuzda kendiniz ayrılıp tazminat alabiliyorsunuz. Kadınlar için de evlendikten sonra bir yıl geçmeden, işte evlilik cüzdanıyla başvurup kıdem tazminatınızı alıp ayrılabiliyorsunuz.
Bir başka şey de işte haklı fesih dediğimiz, o da hukuki bir durum. Yani iş yerinde işte tacize uğradınız, sözleşmeye uyulmadı, maaşınız ödenmedi gibi konuları ispatlayarak da tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz.