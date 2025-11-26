3600 günle emekli olabilir miyim? Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı.

Emeklilik ile ilgili merak edilenler... 4400 günle kaç yaşında emekli olabilirsiniz?

PRİMİ 5000 GÜNE TAMAMLAYARAK EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?

Bunun cevabı hayır. Emeklilik için evet bir prim gününü doldurmanız gerekiyor. Bu da 5.000 ile 5.975 gün arasında değişiyor. EYT'liler için söylüyorum. Yani 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olanlar. Hangi tarihte sigortalı olmuşsanız, 5000 gün işte 83-84 o yıllarda sigortalı olanlar için geçerli.

Ondan sonraki sigortalı olanların giderek kademeli olarak artıyor; 5975 güne kadar geliyor. Bu sorunun cevabı hayır.

2000'den sonra yani 99'dan sonra işe başlayanlar açısından ise kısmi emeklilik şartı 4500 gün ama tabii 25 yıl şartı da var ve yaş şartı da var. Dolayısıyla yaş şartı olmadan emeklilik için 5000 gün yetmez. Bu sorunun cevabı hayır.