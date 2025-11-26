PODCAST CANLI YAYIN

Trump ve Selman arasında İsrail krizi! Beyaz Saray'daki görüşmenin perde arkası

Beyaz Saray’daki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya görüşmede İsrail başlığı açılınca tansiyonun yükseldiği iddia edildi. Trump’ın Suudi Arabistan’a İbrahim Anlaşmalarına katılma baskısı yaptığı, Selman’ın ise Filistin devleti şartı koştuğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Selman ve Trump, EPASelman ve Trump, EPA

BEYAZ SARAY'DA GERİLİM

İddiaya göre Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde İsrail konusu gündeme gelince tartışma hararetlendi ve gerginlik yaşandı.

Amerikan Axios haber platformunun iki ABD'li yetkili ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'da 18 Kasım'daki toplantıda Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılması ve İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi konusu Trump ve Bin Selman tarafından tartışılırken hararetlendiği belirtildi.

Trump ve Selman, EPATrump ve Selman, EPA

KAPALI KAPILAR ARDINDA KRİZ

ABD Başkanı Trump ile Veliaht Prens bin Selman arasındaki görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerinin normalleşmesine dair adımlar beklendiği belirtilmesine karşın kapalı kapılar ardındaki görüşmenin bazı bölümlerinin gergin geçtiği ileri sürüldü.

Trump'ın Veliaht Prens'e Abraham Anlaşmalarına katılmaları için baskı yapması üzerine görüşmenin gerginleştiği, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı Suudi Arabistan kamuoyundaki tepkiden dolayı Bin Selman'ın bunu yapamayacağını söylediği aktarıldı.

Habere göre, ABD'li kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmalarına katılma konusunda hazır olmadığını belirtirken kaynaklardan biri "Başkan (Trump) Suudilerin Abraham Anlaşmalarına katılmasını gerçekten istiyor. Onu ikna etmek için çok uğraştı. Dürüst bir görüşmeydi. Ancak Bin Selman güçlü bir adam. Kararlılığını korudu." ifadelerini kullandı.

Selman ve Trump, EPASelman ve Trump, EPA

SELMAN'DAN İSRAİL ŞARTI

Bin Selman'ın, İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "İsrail'in Filistin devletinin kurulması için geri dönüşü olmaksızın, güvenilir ve zaman sınırı bulunan bir yol kabul etmesini" talep ettiği kaydedildi.

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde (2020) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi ABD ve İsrail yönetimleri tarafından gündeme getirilmişti. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere İsrail yönetimi, özellikle Suudi Arabistan'ın anlaşmaya dahil olmasını istediklerini beyan etmişti.

Beyaz Sarayda yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selmandan ABDye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusuBeyaz Sarayda yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selmandan ABDye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu

