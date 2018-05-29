Aslan’ın sürprizi Muğdat Çelik

Hem yurt içinde hem de yurt dışında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olarak bitiren Akhisar'ın forveti Muğdat Çelik'le temasa geçti. Alınan bilgilere göre Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcuyla bir araya geldi.
TEKLİF 600 BİN EURO
Yapılan görüşmede Albayrak'ın Muğdat'a 600 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi... Bu sezon Akhisar formasıyla 35 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcunun teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in her iki kanatta da oynayabilen Muğdat Çelik'i Yasin Öztekin'in yerine düşündüğü ve yönetime "Mutlaka alısın" talimatını verdiği öğrenildi.
TEKLİF 600 BİN EURO
Yapılan görüşmede Albayrak'ın Muğdat'a 600 bin Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi... Bu sezon Akhisar formasıyla 35 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcunun teklife çok sıcak baktığı belirtiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in her iki kanatta da oynayabilen Muğdat Çelik'i Yasin Öztekin'in yerine düşündüğü ve yönetime "Mutlaka alısın" talimatını verdiği öğrenildi.
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