REAL Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Ronaldo, Bale, Ramos ve Salah gibi yıldızlarla fotoğraf çektiren sosyete kasabı Nusret Gökçe paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir kullanıcı, sakatlanan Salah ile fotoğraf çektiren Nusret için, "Koyun can derdinde, kasap et derdinde" yorumunu yaptı.
Koyun can derdinde kasap et derdinde
Real Madrid ile Liverpool arasındaki final maçında sakatlanan Mohammed Salah ile fotoğraf çektiren Türk fenomen Nusret için sosyal medyada bu yorum yapıldı
REAL Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Ronaldo, Bale, Ramos ve Salah gibi yıldızlarla fotoğraf çektiren sosyete kasabı Nusret Gökçe paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir kullanıcı, sakatlanan Salah ile fotoğraf çektiren Nusret için, "Koyun can derdinde, kasap et derdinde" yorumunu yaptı.
Etiketler: Real Madrid , Sergio Ramos , Mohammed Salah , Liverpool , Sosyal medya
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.