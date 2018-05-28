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Koyun can derdinde kasap et derdinde

ile arasındaki final maçında sakatlanan ile fotoğraf çektiren Türk fenomen Nusret için da bu yorum yapıldı


​REAL Madrid'in 'u 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Ronaldo, Bale, Ramos ve Salah gibi yıldızlarla fotoğraf çektiren sosyete kasabı Nusret Gökçe paylaşımlarıyla yı salladı. Bir kullanıcı, sakatlanan Salah ile fotoğraf çektiren Nusret için, "Koyun can derdinde, kasap et derdinde" yorumunu yaptı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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