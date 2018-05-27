Avrupa futbolunun en büyüğü Real Madrid... Dün Ukrayna'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde İngizil ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden İspanyol devi Real Madrid kupanın sahibi oldu.
KARIUS'TAN BÜYÜK HATA
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 51. dakikasında Liverpool kalecisi Karius'un büyük hatasını iyi değerlendiren Benzema, Real'i 1-0 öne geçirdi. 55'te Mane, İngiliz ekibine eşitliği getiren isim oldu: 1-1. R.Madrid 64'te Bale'ın attığı harika röveşata golüyle durumu 2-1 yaptı. 83'te bir kez daha sahneye çıkan farkı ikiye taşıdı karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 3-1.
KUPAYA AMBARGO KOYDU
Bu sonuçla üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Real Madrid, toplamda ise 13. kez bu kupayı müzesine götürdü. İspanyollar adeta bu kupaya ambargo koydu.
SAKATLANAN SALAH GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Lıverpool'da Real Madrid ile oynanan final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 30. dakikaka gözyaşları ile sahayı terk etti. Salah büyük bir üzüntü yaşadı.
KARIUS'TAN BÜYÜK HATA
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 51. dakikasında Liverpool kalecisi Karius'un büyük hatasını iyi değerlendiren Benzema, Real'i 1-0 öne geçirdi. 55'te Mane, İngiliz ekibine eşitliği getiren isim oldu: 1-1. R.Madrid 64'te Bale'ın attığı harika röveşata golüyle durumu 2-1 yaptı. 83'te bir kez daha sahneye çıkan farkı ikiye taşıdı karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 3-1.
KUPAYA AMBARGO KOYDU
Bu sonuçla üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Real Madrid, toplamda ise 13. kez bu kupayı müzesine götürdü. İspanyollar adeta bu kupaya ambargo koydu.
SAKATLANAN SALAH GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Lıverpool'da Real Madrid ile oynanan final maçında sakatlanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 30. dakikaka gözyaşları ile sahayı terk etti. Salah büyük bir üzüntü yaşadı.
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