Real Madrid ile Liverpool, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Madrid üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.









REAL MADRİD - LİVERPOOL

STAT: Kiev Olimpiyat

HAKEM: Milorad Mazic

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

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