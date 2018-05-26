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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. TFF 1.Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
  2. Süper Lig'de ilk imza atıldı

'u 3-1 mağlup eden Şampiyonu oldu

ile , 2017-2018 sezonu Finali'nde Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Madrid üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Kupa 1in sahibi belli oldu!

ile , 2017-2018 sezonu Finali'nde Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Madrid üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.




REAL MADRİD - LİVERPOOL

STAT: Kiev Olimpiyat
HAKEM: Milorad Mazic
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 09:12
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