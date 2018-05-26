Real Madrid ile Liverpool, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Kiev Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Madrid üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.
REAL MADRİD - LİVERPOOL
STAT: Kiev Olimpiyat
HAKEM: Milorad Mazic
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp
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