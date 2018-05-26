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’da ikinci feda dönemi

Orman, “Geçen sezon takımına harcadığımız rakam ortada. Bunu azaltacağız... Bu nasıl olacak? Futbolcu satışı, de parayı çok dikkatli harcamak, tüm giderlerde kısıntılara gitmekle olacak” dedi.

Kartal’da ikinci feda dönemi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaptığı açıklamalarla 2. feda döneminin startını verdi. Orman, "Geçen sezon sadece takımı için harcanan para yaklaşık olarak 82 milyon Euro. Bunu yüzde 30-35 arasında azaltacağız. Bu nasıl olacak? Futbolcu satışı, de parayı çok dikkatli harcamak, tüm genel giderlerde kısıntılara gitmekle olacak. Bunu yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

BURAK ÇOK İYİ BEŞİKTAŞLIDIR
KARTAL'IN Başkanı, "Burak her zaman söylediğim gibi beğendiğim ve sevdiğim bir futbolcu. Çok da iyi bir lıdır ve hiç bir zaman bunu saklama gereği de duymamıştır. Şu anda da Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusudur. Onun hakkında daha fazla konuşmamızın bir gereği yok" diyerek sözlerini sürdürdü.

DEMBA BA HENÜZ BİTMEDİ
ORMAN, "Atiba bizim sembol oyuncularımızdan birisi... 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Ama bu şartlarda değil tabii ki... Demba Ba transferi şu an %50 - %50 durumunda. Somut biten bir şey yok. Gerekirse ben de devreye girerim ama dediğim gibi şu an biten bir durum yok" şeklinde konuştu.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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