Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Siyah-Beyazlı kulüpten toplam 3.6 milyon Euro alacak olan Vagner Love için Flamengo'nun ardından Corintihans da resmen devreye girdi. Love'un transferi için Beşiktaş'a 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli teklif eden Corintihans, Brezilyalı futbolcuya da iki yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon Euro önerdi.
Corinthians da peşinde
Brezilyalı yıldıza, ülkesinin takımlarından Flamengo’dan sonra Corinthians da talip oldu
Etiketler: Corinthians , Beşiktaş , Brezilyalı , Flamengo , euro , Corintihans , Love
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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