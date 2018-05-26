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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İnanılmaz jenerasyon
  2. Kartal’da ikinci feda dönemi

da peşinde

yıldıza, ülkesinin takımlarından ’dan sonra da talip oldu

Corinthians da peşinde
Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Siyah-Beyazlı kulüpten toplam 3.6 milyon Euro alacak olan Vagner Love için Flamengo'nun ardından da resmen devreye girdi. 'un transferi için 'a 2 milyon 'luk bonservis bedeli teklif eden Corintihans, futbolcuya da iki yıllık sözleşme karşılığında 4 milyon Euro önerdi.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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