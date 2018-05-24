Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın tanıtımı Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde yapıldı. Dün gerçekleşen organizasyonda konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "6'ncısını düzenlediğimiz Fetih Kupası ile Okçuluk sporuna ilgi daha da büyüdü. 4 bölgede eleme yapmak durumunda kaldık. 56 ülke sporcularını gönderip gönderemeyeceklerini sordu. Yabancı katılımcılar için de eleme yapma durumumuz olabilir. Okçuluk tarihindeki en önemli noktasında" ifadeleriyle okçuluğa olan ilgiyi aktardı.
Okçuluk için tarihi dönem
Uluslararası Fetih Kupası’nın açılış töreninde konuşan Bilal Erdoğan, “Okçuluğa ilgi çok büyüdü. 56 ülke başvuru yaptı. Okçuluk tarihi dönemini yaşıyor” dedi
Etiketler: Bilal Erdoğan , Okçuluk , Fetih Kupası
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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