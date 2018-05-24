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için tarihi dönem

Uluslararası ’nın açılış töreninde konuşan , “Okçuluğa ilgi çok büyüdü. 56 ülke başvuru yaptı. tarihi dönemini yaşıyor” dedi

Okçuluk için tarihi dönem
Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın tanıtımı Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinde yapıldı. Dün gerçekleşen organizasyonda konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "6'ncısını düzenlediğimiz ile sporuna ilgi daha da büyüdü. 4 bölgede eleme yapmak durumunda kaldık. 56 ülke sporcularını gönderip gönderemeyeceklerini sordu. Yabancı katılımcılar için de eleme yapma durumumuz olabilir. Okçuluk tarihindeki en önemli noktasında" ifadeleriyle okçuluğa olan ilgiyi aktardı.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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