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Sarı-Lacivert

16 bin kişi kapasiteli ’nın büyük bölümünü F.Bahçeli taraftarlar doldurdu. Finalin bit-i minde bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı

Stark Arena Sarı-Lacivert
FENERBAHÇELİ taraftarlar final maçına büyük ilgi göstererek, salonu "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu. Taraftarlar yenilgi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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