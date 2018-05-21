Stark Arena Sarı-Lacivert

FENERBAHÇELİ taraftarlar final maçına büyük ilgi göstererek, salonu "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu. Taraftarlar yenilgi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.