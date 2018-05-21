FENERBAHÇELİ taraftarlar final maçına büyük ilgi göstererek, salonu "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu. Taraftarlar yenilgi sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
Stark Arena Sarı-Lacivert
16 bin kişi kapasiteli Stark Arena’nın büyük bölümünü F.Bahçeli taraftarlar doldurdu. Finalin bit-i minde bazı taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı
Etiketler: Stark Arena
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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