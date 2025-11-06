PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’ın sembol projesi 8 yılda rekor kırdı! Şehir hastaneleri 434 milyon kişiye umut oldu

Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri Türkiye'de sağlık sisteminin bel kemiği oldu. İlk kez 2017’de Yozgat'ta faaliyete geçen şehir hastaneleri şehir hastanelerinden bugün Türkiye'de 25 tane var. 8 yılda 434 milyondan fazla muayene ile Türkiye’nin sağlık sisteminin omurgası haline gelen şehir hastaneleri modern altyapısı, yüksek kapasitesi ve sunduğu hizmetle şehir hastaneleri, sağlıkta yeni bir çağ başlattı.

Başkan Erdoğan'ın sembol projelerinden Türkiye'de ilk kez 2017 yılında faaliyete geçen şehir hastaneleri 434 milyondan fazla muayene ile Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Türkiye'nin yeni şehir hastanesi Aydın'da olacak. Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımında da sona gelindi. Aralık ayında hizmete açılacak.Türkiye'nin yeni şehir hastanesi Aydın'da olacak. Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımında da sona gelindi. Aralık ayında hizmete açılacak.

TÜRKİYE SAĞLIKTA FARK YARATTI

Şehir hastaneleri, kamu-özel ortaklığı modeliyle sağlık hizmetlerinde verimlilik ve kalite artırımı amacıyla Türkiye'de ilk kez 2017 yılında Yozgat'ta faaliyete geçti. Daha sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde hizmete başlayan şehir hastanelerinin sayısı bugün Türkiye genelinde 25'e yükseldi.

Şehir hastaneleri yüksek standartta sağlık hizmetini vatandaşlarla buluşturuyor. - Yozgat Şehir Hastanesi'nden bir fotoğraf.Şehir hastaneleri yüksek standartta sağlık hizmetini vatandaşlarla buluşturuyor. - Yozgat Şehir Hastanesi'nden bir fotoğraf.

Modern ve yüksek sağlık hizmeti sunmak, tüm branşları tek çatı altında toplamak gibi amaçlarla yapılan şehir hastaneleri, yüksek yatak ve yoğun bakım ünitesi kapasitesi sayesinde koronavirüs ve 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremleri gibi toplumsal olaylarda etkin rol oynadı. Bunun yanı sıra 2017 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen 434 milyon 482 bin 41 muayene ile şehir hastaneleri, Türk sağlık sisteminin bel kemiği oldu.

Gaziantep Şehir HastanesiGaziantep Şehir Hastanesi

BAŞKAN ERDOĞAN "HAYALİM" DEMİŞTİ

Şehir hastaneleri Başkan Erdoğan'ın sembol projelerinden biri. Erdoğan 2016 yılında İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim.Benim vatandaşım hastaneye girdiği zaman şurada burada sedyelerin üzerinde dolaşmasın. Geçmişte bunları yaşadık, artık devam edemez, bitmesi lazım. Hastaneye girdiği zaman vatandaşım her şeyi halledip çıkmalı. Şimdiden şehirlerimize ve ülkemize hayırlı oldu.



2017'DEN BUGÜNE ŞEHİR HASTANELERİNDE 435 MİLYONA YAKIN MUAYENE YAPILDI

Türkiye'de sağlık hizmetlerini dünya standardına yükselten şehir hastaneleriyle ilgili istatistikler de dikkat çekici. 2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki 25 şehir hastanesinde toplam 54 milyon 931 bin 60 muayene gerçekleştirildi. 2017-2025 yılları arasında yapılan 379 milyon 559 bin 981 muayene ile birlikte toplam muayene sayısı 434 milyon 481 bin 41 oldu.

Şehir hastaneleri dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadelede de etkin bir rol oynadı. Pandemiyle mücadelede hastanelerin fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknoloji büyük bir destek verdi.Şehir hastaneleri dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadelede de etkin bir rol oynadı. Pandemiyle mücadelede hastanelerin fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknoloji büyük bir destek verdi.

YALNIZCA 2025'TE 2.4 MİLYONU AŞKIN AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki şehir hastanelerinde 2 milyon 436 bin 632 ameliyat yapılmış olup, 2017-2024 dönemleriyle birlikte toplam ameliyat sayısı 13 milyon 442 bin 198'e ulaşmıştır.

Adana Şehir HastanesiAdana Şehir Hastanesi

