Başkan Erdoğan’ın sembol projesi 8 yılda rekor kırdı! Şehir hastaneleri 434 milyon kişiye umut oldu

Gaziantep Şehir Hastanesi

BAŞKAN ERDOĞAN "HAYALİM" DEMİŞTİ

Şehir hastaneleri Başkan Erdoğan'ın sembol projelerinden biri. Erdoğan 2016 yılında İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Şehir hastaneleri benim 14 yıllık hayalim.Benim vatandaşım hastaneye girdiği zaman şurada burada sedyelerin üzerinde dolaşmasın. Geçmişte bunları yaşadık, artık devam edemez, bitmesi lazım. Hastaneye girdiği zaman vatandaşım her şeyi halledip çıkmalı. Şimdiden şehirlerimize ve ülkemize hayırlı oldu.





2017'DEN BUGÜNE ŞEHİR HASTANELERİNDE 435 MİLYONA YAKIN MUAYENE YAPILDI

Türkiye'de sağlık hizmetlerini dünya standardına yükselten şehir hastaneleriyle ilgili istatistikler de dikkat çekici. 2025 yılının ilk dokuz ayında Türkiye genelindeki 25 şehir hastanesinde toplam 54 milyon 931 bin 60 muayene gerçekleştirildi. 2017-2025 yılları arasında yapılan 379 milyon 559 bin 981 muayene ile birlikte toplam muayene sayısı 434 milyon 481 bin 41 oldu.