İBB'ye bir operasyon daha! "İBB HANEM" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan gözaltına alındı

Yolsuzluk ve casusluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "Eko"sisteme yönelik soruşturma derinleşiyor. İSTANBULLUNUN VERİLERİ SIZDIRILDI

İBB merkezli İstanbul Senin uygulaması ile 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri yabancı ülkelere "İBB HANEM" isimli alt uygulama ile ise 11 milyon vatandaşın sandık verileri işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin soruşturmada bir gözaltı daha geldi. 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül'ün de olduğu 10 kişi tutuklanmıştı. İŞ GENEL MERKEZE UZADI: CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Orhan Erdoğan'ın "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi. Casusluk Ekosistemi çözülüyor! İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABDye sızdırdılar "SEÇİM SANDIK VERİLERİ ÖRGÜT ÜYELERİYLE PAYLAŞILDI"

Savcılığın açıklaması şu şekilde: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."