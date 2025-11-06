PODCAST CANLI YAYIN

İBB'ye bir operasyon daha! "İBB HANEM" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik veri sızıntısı soruşturması genişliyor. “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamaları üzerinden toplam 16 milyondan fazla İstanbullunun kişisel ve sandık verilerinin sızdırıldığı ve yabancı ülkelere aktarıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan gözaltına alındı.

Yolsuzluk ve casusluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "Eko"sisteme yönelik soruşturma derinleşiyor.

İSTANBULLUNUN VERİLERİ SIZDIRILDI
İBB merkezli İstanbul Senin uygulaması ile 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri yabancı ülkelere "İBB HANEM" isimli alt uygulama ile ise 11 milyon vatandaşın sandık verileri işlenerek program dışına sızdırılmasına ilişkin soruşturmada bir gözaltı daha geldi.

10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı çalışanı İsmet Korkmaz, İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül'ün de olduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

İŞ GENEL MERKEZE UZADI: CHP BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada Orhan Erdoğan'ın "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından" gözaltına alındığı bildirildi.

Casusluk Ekosistemi çözülüyor! İstanbul Senin soruşturmasında 4 kişi tutuklandı! Verileri Almanya ve ABDye sızdırdılar

"SEÇİM SANDIK VERİLERİ ÖRGÜT ÜYELERİYLE PAYLAŞILDI"
Savcılığın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İBBden sonra BASKİ mi? CHP'li Ahmet Akın ihaleyi Tel-Avive verdi

VERİLERİ ALMANYA VE ABD'YE SIZDIRDILAR
Peki, İstanbullunun mahrem bilgileri İBB eliyle hangi ülkelere gönderildi? İsrail menşeili bir veri tabanı kullanan "İstanbul Senin" uygulaması içerisine işlenen 4.7 milyon İstanbullunun verileri konum bilgileriyle eşleştirilerek Almanya ve ABD'ye gönderildiği saptandı.

11 milyondan fazla vatandaşa ait seçim sandık verilerinin yüklendiği İBB Hanem uygulamasında da vatandaşların sandık verilerinin konum bilgileriyle eşleştirildiği ortaya çıktı.

16 MİLYONUN MAHREMİNE GİRDİLER
Takvim.com.tr, uygulamayla ilgili ortaya çıkan bir ses kaydını deşifre etmiş, Medya AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve CHP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve Reklamİst'in sahibi Uğurhan Atma'nın casus yazılım kullanarak "Kişisel Veri Vurgunu" yaptığını satır satır yazmıştı.

Söz konusu haberimiz için tıklayınız

16 milyonun mahremine girdiler! İBBden veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?

İBB'ye bir operasyon daha! "İBB HANEM" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan gözaltına alındı
