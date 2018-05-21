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Her şeye rağmen iyi iş çıkardık

Finansal imizi etkiledi. 1 sezonda yapılmayacak bireysel hatayı 5 maçta yaptık. Sistem de geç oturdu. Tüm aksiliklere rağmen iyi bir iş çıkardık diyebilirim

Her şeye rağmen iyi iş çıkardık
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'de sezonu ikinci sırada bitirmelerinin ardından futbolcularıyla bir durum değerlendirmesi yaptı. Şampiyonluğu son ana kadar kovaladıklarını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten deneyimli hoca, "Her şeye rağmen ikinci olarak iyi iş çıkardık" dedi

KISITLAMALAR TRANSFERİ ETKİLEDİ
FINANSAL kısıtlaması nedeniyle istedikleri leri yapamadıklarını belirten Kocaman, "Transferlerin geç takıma takılması ekip ruhunu yakalamamızı zorlaştırdı. Takım olmamız 2. yarıyı buldu" diye konuştu.

SON DÜDÜĞE KADAR PES ETMEDİK
BİREYSEL hatalar neticesinde basit puan kayıpları yaşadıklarını da aktaran Kocaman, "Bir sezonda yapılacak olan bireysel hataları 5 hafta içinde yaptık. Bu hatalara rağmen son maça kadar yarıştaydık" ifadelelerini kullandı.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
ŞAMPİYONLAR Ligi'ne katılacak olmalarının önemine de değinen tecrübeli hoca, "Sezon içindeki birçok aksiliğe rağmen takım olarak güzel işlere imza attık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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