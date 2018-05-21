Her şeye rağmen iyi iş çıkardık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmelerinin ardından futbolcularıyla bir durum değerlendirmesi yaptı. Şampiyonluğu son ana kadar kovaladıklarını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirten deneyimli hoca, "Her şeye rağmen ikinci olarak iyi iş çıkardık" dedi
KISITLAMALAR TRANSFERİ ETKİLEDİ
FINANSAL Fair Play kısıtlaması nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını belirten Kocaman, "Transferlerin geç takıma takılması ekip ruhunu yakalamamızı zorlaştırdı. Takım olmamız 2. yarıyı buldu" diye konuştu.
SON DÜDÜĞE KADAR PES ETMEDİK
BİREYSEL hatalar neticesinde basit puan kayıpları yaşadıklarını da aktaran Kocaman, "Bir sezonda yapılacak olan bireysel hataları 5 hafta içinde yaptık. Bu hatalara rağmen son maça kadar yarıştaydık" ifadelelerini kullandı.
GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
ŞAMPİYONLAR Ligi'ne katılacak olmalarının önemine de değinen tecrübeli hoca, "Sezon içindeki birçok aksiliğe rağmen takım olarak güzel işlere imza attık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
KISITLAMALAR TRANSFERİ ETKİLEDİ
FINANSAL Fair Play kısıtlaması nedeniyle istedikleri transferleri yapamadıklarını belirten Kocaman, "Transferlerin geç takıma takılması ekip ruhunu yakalamamızı zorlaştırdı. Takım olmamız 2. yarıyı buldu" diye konuştu.
SON DÜDÜĞE KADAR PES ETMEDİK
BİREYSEL hatalar neticesinde basit puan kayıpları yaşadıklarını da aktaran Kocaman, "Bir sezonda yapılacak olan bireysel hataları 5 hafta içinde yaptık. Bu hatalara rağmen son maça kadar yarıştaydık" ifadelelerini kullandı.
GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK
ŞAMPİYONLAR Ligi'ne katılacak olmalarının önemine de değinen tecrübeli hoca, "Sezon içindeki birçok aksiliğe rağmen takım olarak güzel işlere imza attık. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.