500 Milyon kasada

G.Saray'a çılgın gelir... Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan ve toplamda 21. kez mutlu sona ulaşan Sarı- Kırmızılılar hatrı sayılır bir gelirin de sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım, Süper Lig performans gelirleri, lige ayakbastı parası gibi gelirler toplandığında G.Saray 500 milyon TL kazanacak.
DEVLER LİGİ'NDEN 200 MİLYON
Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Galatasaray, Devler Ligi'nden garanti olarak 40 milyon Euro (200 milyon TL) gelir elde edecek. Bu para krizdeki Cimbom'a ilaç olacak.
KULÜP RAHAT NEFES ALACAK
Cimbom Süper Lig'de bu sezon performans geliri olarak 60 milyon TL, 21. şampiyonluk için 60 milyon TL, şampiyonluk bonusu olarak 30 milyon TL ve lige ayakbastı parası için de 30 Milyon alacak.
GELİR 650 MİLYONU BULABİLİR
Şampiyonlukla birlikte 500 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Sarı-Kırmızılar, bu rakamı ürün ve önümüzdeki sezonun kombine satışları ile birlikte 650 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor.
TÜRKİYE UYUMADI
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu tüm yurtta coşku ile kutlandı... Sarı-Kırmızılı takımın Göztepe'yi yenip ligi zaferle noktaladığı karşılaşma sonrası Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. BÜYÜK COŞKU VARDI
Türkiye'nin 81 ilindeki Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarının Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu sabahın ilk ışıklarına kadar büyük bir coşku ile kutladı.
18 FUTBOLCU KARİYERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da kadrodaki 26 futbolcunun 18'i kariyerinde ilk kez şampiyonluk yaşadı. Bafetimbi Gomis, Maicon, Mariano, Belhanda, Feghouli, Fernando, Denayer, Carrasso, Nagatomo, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak ilk kez kariyerlerinde şampiyonluk sevinci yaşadı.
ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM
G.Saray Sportif AŞ yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Göztepe'yi yenip şampiyon oldukları maç sonrası, "Öldüm öldüm dirildim ama sonunda şampiyon olduk. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
DEVLER LİGİ'NDEN 200 MİLYON
Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Galatasaray, Devler Ligi'nden garanti olarak 40 milyon Euro (200 milyon TL) gelir elde edecek. Bu para krizdeki Cimbom'a ilaç olacak.
KULÜP RAHAT NEFES ALACAK
Cimbom Süper Lig'de bu sezon performans geliri olarak 60 milyon TL, 21. şampiyonluk için 60 milyon TL, şampiyonluk bonusu olarak 30 milyon TL ve lige ayakbastı parası için de 30 Milyon alacak.
GELİR 650 MİLYONU BULABİLİR
Şampiyonlukla birlikte 500 milyon TL'ye yakın gelir elde eden Sarı-Kırmızılar, bu rakamı ürün ve önümüzdeki sezonun kombine satışları ile birlikte 650 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor.
TÜRKİYE UYUMADI
Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu tüm yurtta coşku ile kutlandı... Sarı-Kırmızılı takımın Göztepe'yi yenip ligi zaferle noktaladığı karşılaşma sonrası Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. BÜYÜK COŞKU VARDI
Türkiye'nin 81 ilindeki Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarının Süper Lig'deki 21. şampiyonluğunu sabahın ilk ışıklarına kadar büyük bir coşku ile kutladı.
18 FUTBOLCU KARİYERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da kadrodaki 26 futbolcunun 18'i kariyerinde ilk kez şampiyonluk yaşadı. Bafetimbi Gomis, Maicon, Mariano, Belhanda, Feghouli, Fernando, Denayer, Carrasso, Nagatomo, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak ilk kez kariyerlerinde şampiyonluk sevinci yaşadı.
ÖLDÜM ÖLDÜM DİRİLDİM
G.Saray Sportif AŞ yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Göztepe'yi yenip şampiyon oldukları maç sonrası, "Öldüm öldüm dirildim ama sonunda şampiyon olduk. Tüm futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
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