ŞAMPİYON GALATASARAY....

Spor Toto Süper Lig'in son haftasına lider giren Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek, 75 puana yükseldi ve 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyet golünü 66. dakikada penaltıdan Gomis kaydetti. Fransız golcü attığı golle, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

İkinci yarıda 'Nerede kalmıştık?' diyerek takımın başına geçen Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 17. kupasını kaldırdı. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Galatasaray'ın başında 1 UEFA Kupası, 7 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray lider girdiği son haftalarda hiç kayıp yaşamadı ve 5'te 5 yaptı.

Cimbom, Süper Lig'de yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.







İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

Detaylar geliyor...



KARŞILAŞMADAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son haftasında oynanan Göztepe-Galatasaray maçında her iki takımın teknik direktörü son oynadıkları maçlara göre iki değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından farklı olarak ilk 11'de Maicon Pereira ve Sinan Gümüş'ün yerine Serdar Aziz ve Sofiane Feghouli'ye şans verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise Atiker Konyaspor müsabakasına göre iki zorunlu değişiklik yaptı. Cezalı futbolcular Andre Poko ve Halil Akbunar'ın yerine Rajko Rotman ve Yoan Gouffran mücadele etti.

Galatasaray sahaya beyaz formayla çıkarken, Göztepeli futbolcular 2018-2019 sezonunda giyecekleri efsane parçalı formayla sahada yer aldı.

Göztepeli futbolcular sahaya "Multipl Skleroz'un farkındayız, İzmir MS Derneği ile yol arkadaşıyız." yazılı pankartla çıktı. Galatasaraylı taraftarlar tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.





Stadın tamamı dolarken, Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını otel çıkışında da yalnız bırakmadı ve tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray taraftarının stada girişi sırasında güvenlik güçleri ile aralarında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Müsabakadan önce Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Göztepe forması giydikten sonra 1960'da Galatasaray'a transfer olan eski milli futbolcu Bahri Altıntabak'a plaket verdi.

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.