Bugün günlerden şampiyonluk

Eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak... Son haftaya 72 puanla zirvede giren Galatasaray, İzmir'de Göztepe önüne çıkacak. Sarı- Kırmızılılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda tarihindeki 21. şampiyonluğa ulaşacak. 19.00'daki müthiş mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cimbom'un mağlup olması durumunda ise gözler yine 19.00'da başlayacak Başakşehir-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Konyaspor maçlarına çevrilecek.
G.SARAY LİGİ 3. DE BİTİREBİLİR!
Eğer Galatasaray yenilirse, Başakşehir, Kasımpaşa'yı devirmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğa imza atacak. Fenerbahçe ise bu durumda Konyaspor'u mağlup etse bile haftaya 2. sırada girmesine rağmen 3.'lü averajla yine aynı yerde kalacak. Galatasaray ise sezonu 3. bitirecek. Fener'in şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın mağlup olması, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.
iŞTE BÜTÜN iHTiMALLER
G.SARAY galip veya berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener galip: Başakşehir şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir berabere, Fener galip: Fener şampiyon.
G.SARAY LİGİ 3. DE BİTİREBİLİR!
Eğer Galatasaray yenilirse, Başakşehir, Kasımpaşa'yı devirmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğa imza atacak. Fenerbahçe ise bu durumda Konyaspor'u mağlup etse bile haftaya 2. sırada girmesine rağmen 3.'lü averajla yine aynı yerde kalacak. Galatasaray ise sezonu 3. bitirecek. Fener'in şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın mağlup olması, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.
iŞTE BÜTÜN iHTiMALLER
G.SARAY galip veya berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener galip: Başakşehir şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir berabere, Fener galip: Fener şampiyon.
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