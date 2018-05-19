;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kelebek gibi uçtu arı gibi soktu
  2. Kartal’ın gözü Devler Ligi’nde

Bugün günlerden luk

G.Saray, önünde 1 puan bile alsa luğunu ilan edecek... Cimbom kaybederse gözler bu kez ve F.Bahçe’ye çevrilecek

Bugün günlerden şampiyonluk
Eşi benzeri görülmemiş bir luk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de şampiyon bu akşam belli olacak... Son haftaya 72 puanla zirvede giren Galatasaray, İzmir'de Göztepe önüne çıkacak. Sarı- Kırmızılılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda tarihindeki 21. şampiyonluğa ulaşacak. 19.00'daki müthiş mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cimbom'un mağlup olması durumunda ise gözler yine 19.00'da başlayacak Başakşehir-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Konyaspor maçlarına çevrilecek.



G.SARAY LİGİ 3. DE BİTİREBİLİR!
Eğer Galatasaray yenilirse, Başakşehir, Kasımpaşa'yı devirmesi halinde tarihindeki ilk şampiyonluğa imza atacak. Fenerbahçe ise bu durumda Konyaspor'u mağlup etse bile haftaya 2. sırada girmesine rağmen 3.'lü averajla yine aynı yerde kalacak. Galatasaray ise sezonu 3. bitirecek. Fener'in şampiyon olması için Konya'yı yenmesi, G.Saray'ın mağlup olması, Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.




iŞTE BÜTÜN iHTiMALLER
G.SARAY galip veya berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, ve Fener berabere: G.Saray şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir ve Fener galip: Başakşehir şampiyon.
G.SARAY mağlup, Başakşehir berabere, Fener galip: Fener şampiyon.
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ