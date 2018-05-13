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Türk sporunun madalya günü

Türk sporunun madalya günü
Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda ülkemizi temsil eden İrem Yaman finalde İspanyol rakibi Gomez'i yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar 67 kilo finalinde Nur Tatar, İngiliz Williams'a, Erkekler 74 kiloda Mehmet Emin Yıldız ise Hırvat Kanaet'e yenilerek gümüş madalya kazandılar.

FIRTINA GİBİ ESTİK
larımız karatede de fırtına gibi esti. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda dün Kadınlar kumite 50 kiloda Arapoğlu ve erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, Avrupa Şampiyonu oldu. Tuba Yakan, Merve Çoban, Uğur Aktaş ve Dilara Ertemur bronz kazandı. Bunun yanı sıra dün atletizmde 'de mücadele eden milli sporcumuz Eda Tuğsuz, 63.20'lik derecisyle üçüncü oldu ve bronz madalya aldı.
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