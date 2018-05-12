Henüz tatile girmedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı öncesinde oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı. Süper Lig'de kalan 2 maç öncesi oyuncularını motive eden Güneş, "Henüz lig bitmedi ve tatile girmedik. Bu takımda kalmak isteyen herkes bunu hak etmeli... Herkes çok çalışmalı" dye konuştu.
TARAFTARLARI ÜZEMEYİZ
Osmanlı maçının zor geçeceğini belirten Şenol hoca, "Son kozlarını oynayacaklar. Dikkatli olmalıyız. Herkes maça tam konsantre olmalı. Rehavet, bizi ve sevenlerimizi üzer. Bunu yapmamalıyız" dedi.
ASLA HATA YAPMAYACAĞIZ
Deneyimli teknik adamın konuşmaları üzerine Siyah-Beyazlı futbolcuların teknik ekibe iki maçta 6 puan alacaklarına dair söz verdikleri öğrenildi. Kartal, Sivas maçıyla ligi tamamlaycak.
FORVETTE YİNE VAGNER LOVE
Öte yandan Şenol Güneş'in Osmanlıspor ile oynanacak maçta forvette yine Vagner Love'a şans vereceği bildirildi. Genç golcü Cyle Larin antrenmanlardaki performansı Güneş'i memnun ediyor.
TARAFTARLARI ÜZEMEYİZ
Osmanlı maçının zor geçeceğini belirten Şenol hoca, "Son kozlarını oynayacaklar. Dikkatli olmalıyız. Herkes maça tam konsantre olmalı. Rehavet, bizi ve sevenlerimizi üzer. Bunu yapmamalıyız" dedi.
ASLA HATA YAPMAYACAĞIZ
Deneyimli teknik adamın konuşmaları üzerine Siyah-Beyazlı futbolcuların teknik ekibe iki maçta 6 puan alacaklarına dair söz verdikleri öğrenildi. Kartal, Sivas maçıyla ligi tamamlaycak.
FORVETTE YİNE VAGNER LOVE
Öte yandan Şenol Güneş'in Osmanlıspor ile oynanacak maçta forvette yine Vagner Love'a şans vereceği bildirildi. Genç golcü Cyle Larin antrenmanlardaki performansı Güneş'i memnun ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.