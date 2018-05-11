Şampiyonluk değil 3 puan maçı

Yarın TT Stadı'nda sezonun son maçına çıkacak olan Galatasaray'da büyük bir heyecan var... 3 puanı alması halinde şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak olan Sarı-Kırmızılılar hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Maç öncesinde yine konsantrasyonu üst seviyede tutmak isteyen Fatih Terim'in yöneticilerden flaş bir talepte bulunduğu öğrenildi.
ŞAMPİYONLUK GÖZTEPE'YE KALIR!
TT Stadı'nın dışında ve içinde bundan önce oynanan maçlardan farklı bir organizasyon istemeyen tecrübeli hocanın, "Bu şampiyonluk maçımız değil. Sadece 3 puan maçı. Her türlü işimiz Göztepe karşılaşmasına kalacaktır" dediği belirlendi.
MALATYASPOR ÇOK CİDDİ BİR RAKİP
Takımda kesinlikle bir rehavet veya rahatlama oluşmamasını isteyen Terim, Malatyaspor'un çok ciddi bir rakip olduğu konusunda futbolcularını uyarıyor. Başarılı teknik adam, özellikle rakibin takım savunmasındaki başarısı üzerinde duruyor.
ŞAMPİYONLUK GÖZTEPE'YE KALIR!
TT Stadı'nın dışında ve içinde bundan önce oynanan maçlardan farklı bir organizasyon istemeyen tecrübeli hocanın, "Bu şampiyonluk maçımız değil. Sadece 3 puan maçı. Her türlü işimiz Göztepe karşılaşmasına kalacaktır" dediği belirlendi.
MALATYASPOR ÇOK CİDDİ BİR RAKİP
Takımda kesinlikle bir rehavet veya rahatlama oluşmamasını isteyen Terim, Malatyaspor'un çok ciddi bir rakip olduğu konusunda futbolcularını uyarıyor. Başarılı teknik adam, özellikle rakibin takım savunmasındaki başarısı üzerinde duruyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.