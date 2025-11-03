Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka

O çok ünlü bir futbolcu... Yıllardır sahada başarıdan başarıya koşuyor. Ama özel hayatında işler aynı tempoda gitmemiş. Duyduğuma göre sessiz sedasız boşanmış. Ne magazin fark etmiş, ne basın.
Çünkü bu ayrılığı herkesten gizliyorlarmış. En çok da çocuklarından. Boşanma nedeni, söylentilere göre ihanet. Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele, çocukların üzülmemesi. Baba, onları korumak için sessiz kalmış. Anlaşma sağlanmış: İstanbul'da ev, Çeşme'de yazlık ve yüklü bir ödeme…
BABA NİYE GELMİYORSUN?
Toplamda 200 milyon liralık bir boşanma nafakası ödemiş milli futbolcumuz. Rakam büyük, ama kalp yarasıyla ölçülmez elbette. Futbolcumuz hâlâ her hafta bir-iki gün eski evine gidiyormuş.