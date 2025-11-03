PODCAST CANLI YAYIN

Milli futbolcudan gizli boşanma! Affedilmez ihanet 200 milyonluk nafaka

Yıllardır yeşil sahalarda başarıdan başarıya koşan ünlü futbolcu, özel hayatında büyük bir sessizliğe gömüldü. Kimsenin fark etmediği bir boşanma yaşadı, ihanet iddiaları ortalığı karıştırdı. Çocuklarını korumak için sessiz kalan milli futbolcunun 200 milyon liralık nafaka ödediği ifade edildi.

O çok ünlü bir futbolcu... Yıllardır sahada başarıdan başarıya koşuyor. Ama özel hayatında işler aynı tempoda gitmemiş. Duyduğuma göre sessiz sedasız boşanmış. Ne magazin fark etmiş, ne basın.

Çünkü bu ayrılığı herkesten gizliyorlarmış. En çok da çocuklarından. Boşanma nedeni, söylentilere göre ihanet. Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele, çocukların üzülmemesi. Baba, onları korumak için sessiz kalmış. Anlaşma sağlanmış: İstanbul'da ev, Çeşme'de yazlık ve yüklü bir ödeme…

BABA NİYE GELMİYORSUN?


Toplamda 200 milyon liralık bir boşanma nafakası ödemiş milli futbolcumuz. Rakam büyük, ama kalp yarasıyla ölçülmez elbette. Futbolcumuz hâlâ her hafta bir-iki gün eski evine gidiyormuş.

Çocuklar "Baba niye gelmiyorsun?" diye sorunca, "Kamptayım" diyormuş. Küçük bir yalan belki ama sevgiyle söylenmiş bir yalan. Çünkü bazı gerçekler, doğru zamanda söylenmezse yıkım getirir.

Sadece bir baba, bir anne ve korunmak istenen iki küçük kalp var. Bazen en büyük sessizlik, en derin sevgidir. Ben de bu yüzden isimleri yazmıyorum…

