Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Stuttgart ile karşılaşıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevuda rakibini yenmek ve 3 puanı hanesine yazdırmak isterken diğer taraftan sezonun devamı için önemli bir de adım atmak amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Stuttgart maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk ediyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre zorlu karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetiyor.
Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder. VAR koltuğunda Jonas Hansen, AVAR görevinde ise Jens Maae yer alıyor.
Youssef En-Nesyri (AA)
293. RANDEVU
Stuttgart maçı, Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki 293. karşılaşması. Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 292 maçta 115 galibiyet, 115 yenilgi ve 62 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip fileleri 400 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 416 gol gördü.
Kerem Aktürkoğlu son Avrupa Ligi maçında 2 gol attı (AA)
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 151. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan turnuvada bugüne kadar 150 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 65 galibiyet, 47 yenilgi ve 38 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 211 gol atarken, kalesinde 191 gol gördü.
Fenerbahçe son maçında Nice'i 2-1 yendi (AA)
YENİ FORMATTA BAŞARILI OLDU
Turnuvanın "UEFA Avrupa Ligi" adıyla oynanmaya başladığı dönemde ise Fenerbahçe, bugüne kadar 96 maça çıktı. Bu maçlarda 47 galibiyet, 28 beraberlik ve 21 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip kalelere 139 gol gönderdi, 100 gol yedi.
Domenico Tedesco (AA)
TARAFTAR DESTEĞİ VURGUSU
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, karşılaşmada iyi çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Stuttgart'ın genç takımlarında çalıştığını dile getiren 40 yaşındaki teknik adam, "Stuttgart'ta 10 sene çalıştım. Gençken çalışmaya başlamıştım. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu orada. Hoca olarak şunu söyleyebilirim her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız. Durursanız eğer gelişiminiz azalır, iyi bir teknik direktör olmak konusunda mesafe katedemezsiniz. Stuttgart oynaması zor bir takım, güçlü bir rakip. Özellikle deplasmanda oynamak daha zordur. Kendi evimizde oynayacağız ve bu anlamda her şeye ihtiyacımız var. Dolu bir stat bekliyorum. Taraftarın desteğiyle iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Domenico Tedesco (AA)
"DENGEYE İHTİYACIMIZ VAR"
Çok fazla maç oynadıklarını ve kadrodaki değişimlerin normal olduğunu vurgulayan genç teknik adam, şöyle devam etti:
"Bu maçlarda Kerem, En-Nesyri, İsmail, Nene, Skriniar, Ederson, Jayden ve Semedo sürekli oynadılar. Şöyle bir durum oluyor. Sakatlık söz konusu oldu Semedo ve Ederson açısından. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman bu sizi etkiliyor ve kadroyu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Biz oyuncuları oynatarak onlara güvendiğimizi gösteriyoruz ama bu durumlar olabiliyor. Son 7-8 günde 3 maça çıktık, bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Bizler onları sahaya atmakla mükellefiz tabi. Son maçlara bakarsak 7 oyuncu aynı oyunculardı. Son 4-5 maçta 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 3-4 değişiklik normal diye düşünüyorum. Dengeye ihtiyacımız var, istediğimiz şey dengeyi kurmak."
Domenico Tedesco (AA)
"WOLFSBURG'U DOMİNE ETTİLER"
Takımda çok fazla tecrübeli oyuncu bulunduğunu ancak bunu sahaya yansıtmanın önemli olduğunu aktaran Tedesco, "Esnek bir takıma karşı oynayacağız, bizim de öyle olmamız lazım. Bazen önde basacaksınız bazen de biraz daha geriye gömüldüğünüz anlar olacak. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Geride savunma yaptığımızda savunma şeklimizi iyi başarmamız gerekiyor. Bu bahsettiğimiz esneklik ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar büyük takımlara karşı oynadığında sizi biraz daha geri itebiliyorlar. Topa sahip olmayı seven bir takım. Wolfsburg maçında 3-0 kazandılar ve maçı domine ettiler. Son 3 yılı baz alırsak iyi bir iş çıkardılar. 3 yıldır kendi teknik direktörüyle çalışıyor, bir şeyleri inşa etme şansları oldu." diye konuştu.
Domenico Tedesco (AA)
"RAKAMLAR YALAN SÖYLEYEBİLİR"
İstatistiklerin her zaman gerçeği yansıtmadığını anlatan Tedesco, şunları kaydetti:
"Aslında önemli olan şey sonuç. Bazen maç içinde yüzde 20 topa sahip olur ama maçı kazanırsınız. Maç özelinde de bunu söyleyebiliriz. Bu veriler nasıl baktığınızla alakalı. İzleme gerçekleştirdiğinizde rakiple alakalı kalitesine bakar oyun tarzını görürsünüz. Ekstra bir şey yakalarsanız burada bunu teknik heyetinize araştırtırsınız. Kendi noktamıza bakmak bana göre çok önemli. Rakamlar bazen yalan söyleyebilir, gerçeği yansıtmayabilir. Size bununla alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bizim stoper arayışımız vardı ve 2 ihtimal vardı. Birinci oyuncu 20 km hızlara ulaşan bir oyuncuydu, ikincisi ise bunun yarısına sahipti. Normalde birinci oyuncu daha iyi dersiniz ama biz ikinciyi tercih ettik. Çünkü daha akıllı, daha doğru pozisyon almayı bilen bir oyuncuydu. Doğru yerde durarak o hızlara ulaşmasına gerek kalmıyordu."
Domenico Tedesco (AA)
JHON DURAN SÖZLERİ
Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı:
"Jhon Duran için şu anda bir yorum yapmak zor. Şu maça hazır olacak ifadesini kullanamam. İdmanlara kısmen katılmakta. Zaman içinde göreceğiz. Umarım çok yakında bizim aramıza tam anlamıyla katılmış olacak. Benim oyun fikrimi anladığınızı düşünüyorum, ben yüksek şiddetten, ritimden hoşlanan biriyim. Geçmişi bir tarafta tutarak hareket etmeyi severim, konuşmayı tercih etmem. Ben sadece 6 haftayı değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorlar. Aç ve istekliler, teknik adam için en önemlisi bu. Sürekli gelişim için konuşuyoruz daha iyisini ortaya koymak adına. Onlar da bu konuştuklarımızı sahaya yansıtmak için en iyisini ortaya koyuyorlar. Kazandıkça daha iyi ilerleyeceğimizi düşünüyorum."
Edson Alvarez (AA)
HEDEF OLANLARI UNUTMAK
Fenerbahçe'yi sevenleri mutlu etmek istediklerini anlatan Alvarez, şu değerlendirmede bulundu:
"Aslında bir anlamda bu tip konuşmalar, olaylar oyuncuları etkileyebilir. Dürüst olmak gerekirse ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediyorum. Dışarıya baktığımız zaman Fenerbahçe etrafında medyada çok fazla şey söyleniyor. Bu normal çünkü Fenerbahçe çok büyük kulüp. Diğer taraftan bakarsak, bizim içerde konuşmalarımız, bu olanları, yaşananları unutmak ve en iyisine odaklanmak... Oynamak, keyif almak sürelerden keyif almak, kendimizi göstermek istiyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz o da bu camiaya gönül verenleri mutlu etmek. Kulübün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bizler kendimizi geliştirmek, ilerletmek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. İnsanlara Fenerbahçe'ye duydukları sevginin karşılığını vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum."
Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hoeness, maçta topa sahip olmak istediklerini belirtti.
Domenico Tedesco'yu şahsen tanımadığını dile getiren Hoeness, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. İyi bir oyuncu grubu var. İstanbul'da kendi seyircileri önünde zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve etkili hücum yapmayı biliyorlar. Biz daha çok topa sahip olup buna engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkin bir maç ortaya koyacağız." diye konuştu.
Sebastian Hoeness (EPA)
TEKLİF AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin son maçını takip ettiğini dile getiren Hoeness, "Bunu dikkate almayarak oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar da etkili olmayacak. Bizim kendi taktiklerimiz var. Rakibin zayıflamasıyla ilgili bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Genç teknik adam, "Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığınıza yönelik iddialar vardı, teklif aldınız mı?" şeklindeki soruya, "Hayır." yanıtını verdi.
Atakan Karazor (AA)
"TÜRKİYE'DE OLMAK GÜZEL"
Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor ise Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Buradaki atmosferi iyi bildiğini dile getiren Atakan, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Milli takımlarda oynadığım için buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim." dedi.
Atakan Karazor (AA)
"KADIKÖY ATMOSFERİNİ BİLİYORUM"
Üç puan hedefiyle İstanbul'a geldiklerini anlatan Atakan, şunları aktardı:
"Kadıköy atmosferini biliyorum. 2 hafta önce buradaydım. Yapılan şovlarla cehennem gibi olacağını biliyorum. Biz takım olarak 3 puanı alma hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Demirovic'in olmaması elbette ki kötü ama hızla iyileşiyor. Onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Buradan ona selam söylüyorum. Milli takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Orada Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var. Bu çok güzel bir şey. Sürekli görüşmeler de yapıyorum. Yarın maça odaklanacağım."
Atakan Karazor (AA)
"ÇOK TOP KAYIPLARI YAPTIK"
Fenerbahçe karşısında oyunlarını değiştirmeyeceklerini anlatan Atakan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oyun disiplinine sadık kalacağız. Atmosferi biliyoruz. Elimizden geldiğince kulak vermeden oyunumuzu oynayacağız. İsmail Yüksek milli takımdan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce maçlar yaptım. Teknik direktörüm görev verirse en iyi şekilde yapacağım. Şu an iyileşme aşamasındayım. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca beğendiğim isimler. Bundesliga'da son maçlarda çok top kaybı yaptık. Fenerbahçe'ye karşı aynı hataları yapmak istemiyoruz. Çok dikkatli olacağız. Top kaybına müsaade etmek istemiyoruz."