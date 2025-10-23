D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu

Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Rize Şimal'de okurlarıyla buluştu (Takvim.com.tr)

Albayrak, "Rize bir harika. Gerçekten imam hatip nesil olarak gençlik burada. Onlara ışık olmak boynumuzun borcudur. Bu davayı bunlar bizden daha ileriye götüreceğine inanıyorlar. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir. Gençler araştırın ,çok okuyun, çalışın. Bu memlekette elit kadro veya bürokrasi 10 bin, 20 bin genç gerekirse bunlar 100 bin yeni nesilden yetişir. Bu bakımdan kırsal kesimden merkezi yönetime kadar gençlere yatırım yapmak, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Ben bunu görüyorum, bu heyecanı görüyorum. Durmak yok, yola devam. Bu çağda gençler memleketi, milletine hizmet etmeli. Ben bu davada 10 metre, 20 metre, 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençler bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım. Burada Türkiye'yi yönetenler bundan 150 sene önce yola çıktılar. Biz ise çeyrek asırdır bu fırsatta elde ettik. Bu bakımdan bugünü düşünerek hareket edince umutlar gerçeğe dönüşüyor" dedi.