Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Medvedev'den flaş çıkış

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in Macaristan’daki görüşmesinin iptal edilmesi sonrası iki ülke arasında gerilim tırmandı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Trump’ı “geveze bir barış elçisi” olarak nitelendirerek, “ABD artık Rusya ile savaş halinde” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in Macaristan'da planlanan görüşmesinin iptal olmasının ardından gelen yaptırımlar ile Washington-Moskova hattında tansiyon yükseliyor.

"GEVEZE BİR BARIŞ ELÇİSİ"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ı "geveze bir barış elçisi" şeklinde nitelendirerek, Trump'ın artık Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, sosyal medya platformu Telegram'dan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesine ve ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına değinerek, "Trump, Budapeşte zirvesini iptal etti. Ülkemize yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Başka ne olacak? Tomahawk füzelerinin yanı sıra yeni silahlar da olacak mı?" ifadelerini kullandı.

"ABD RUSYA'YA KARŞI SAVAŞ HALİNDE"

Medvedev, Trump'ı "geveze barış elçisi" şeklinde nitelendirerek, "ABD bizim düşmanımızdır ve onların geveze 'barış elçisi' artık Rusya ile tam bir savaş halindedir. Evet, Kiev'in yanında aktif olarak savaşmıyordu. Ama bu artık onun (Trump'ın) çatışması, bunak Biden'ın değil. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş eylemi ve Trump şimdi çılgın Avrupa ile tam bir ittifak kurmuş durumda" dedi.

Medvedev, Trump'ın son hamleleri nedeniyle Rusya'nın artık "anlamsız anlaşmalar yapmak yerine düşmanları yok etmeye" odaklanabileceğini vurgulayarak, "Bu, zafere tam da mümkün olan yerde, yani masada değil, sahada ulaşmamızı sağlıyor. Anlamsız anlaşmalar yaparak değil, düşmanları yok ederek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN RUSYA'YA YAPTIRIM

ABD'de Başkan Donald Trump hükümeti, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile bu firmaların iştiraki olan alt kuruluşlara yaptırım uygulama kararı almıştı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermemesi nedeniyle" alındığı belirtilerek "Bu önlem, Rusya'nın enerji sektörü üzerindeki baskıyı artırmakta ve Kremlin'in savaş makinesi için gelir elde etme ve zayıflayan ekonomisini destekleme yeteneğini azaltmaktadır" denilmişti.

Trump ise kararının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, Putin ile Macaristan'da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planlanan görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini ifade etmişti.

