Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına yol açtı. İlçenin bazı mahallelerinde evler ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. İzmir Valiliği, sel sularına kapılan bir vatandaşın kayıp olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kaybolan adamın, olay anında kızıyla telefonda görüşürken sel sularına kapıldığı ortaya çıktı.
İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)
DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)
SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı.
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)
Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)
1,5 SAATTE 144 KG YAĞIŞ
Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)
İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
(DHA)
VALİLİK: SELE KAPILAN VATANDAŞIMIZIN ARACINDA OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve en çok Foça ilçesinde etkili olup su baskını ve taşkınlara neden olan sağanak sonrası İzmir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.
(AA)
Açıklamada, "İlimiz Foça ilçesinde 23.10.2025 Perşembe günü (bugün) yoğun sağanak meydana gelmiştir. Foça ve Yeni Foça'da etkili olan yağış neticesinde ilçemiz 1,5 saat içerisinde yaklaşık olarak metrekareye 144 kilogram yağış almıştır. Yeni Foça Bucak mevkisinde, yoğun yağış neticesinde oluşan sele özel aracıyla kapılan bir vatandaşımızın aracına ekiplerimizce ulaşılmış, yapılan kontroller neticesinde araç içerisinde olmadığı tespit edilmiştir.
Vatandaşımızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Yağış sonucu Foça ve Yeni Foça'da çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları meydana gelmiştir. Ekiplerimiz bölgede oluşan olumsuzluklara hızla müdahaleye devam etmektedir. An itibarıyla yalnızca maddi hasar tespit edilmiş olup, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir" denildi.
(DHA)
Öte yandan, bir vatandaşın suyla dolan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar, başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
AFAD AÇIKLADI: 587 PERSONEL, 265 ARAÇ GÖREV ALMAKTADIR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel, su baskını ve mahsur kalma olaylarına müdahale için 587 personel ve 265 aracın görevlendirildiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Foça'da devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek için AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık bölgeye hareket etti.
Ekipler, Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa mahallelerinden gelen toplam 198 ihbara (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma ve benzeri) müdahalede bulunuyor.
Çalışmalarda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan toplam 587 personel ile 265 araç görev alıyor.
Selde kaybolan kişinin arama çalışmalarına destek vermek için ise Manisa ve Muğla il AFAD müdürlüklerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığından su altı arama ekibi görevlendirildi.
Kayıp kişinin kimliği belirlendi (Takvim.com.tr)
KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanakta sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışması başlatılan kişinin Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu belirlendi.
Kaptanoğlu için bölgede AFAD, jandarma, itfaiye ve belediye ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
(İHA)
ACI DETAY: KAYBOLMADAN ÖNCE KIZIYLA KONUŞUYORMUŞ
Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu, sel esnasında arabasını güvenli bir bölgeye geçmek istedi. Ancak bir anda yükselen sel suları, Kaptanoğlu'nun aracını sürükledi. Kaptanoğlu'nun olay anında kızıyla telefonda konuştuğu, yardım istediği öğrenildi. Yaşlı adamın telefonu suya düşünce bağlantıları kesildiği, ardından karşı komşusuna seslenerek yardım istediği ancak ekipler yetişmeden önce aracıyla birlikte selde kaybolduğu öğrenildi.
VALİ ELBAN SEL BÖLGESİNDE
Sel sularına kapılıp daha sonra kayıplara karışan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri koordineli çalışmalarını hala sürdürürken, İzmir Valisi Süleyman Elban da sel bölgesine gelerek çalışmaları yerinde izledi.
Vali Elban, yaptığı açıklamada, Foça'da yaklaşık 1,5 saat içerisinde metrekareye 144 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Bu yağış neticesinde bir kısım iş yerlerini ve evlerimizi su bastı. Maalesef şimdi yanımda bulunduğumuz dere kenarında, köprü üzerinde aracıyla köprüyü geçmeye çalışan bir vatandaşımız da sele kapıldı. Arkadaşlarımız aracı 1,5 kilometre aşağıda buldular, çıkardılar. Maalesef aracın içinde vatandaşımız yoktu. O saatten bu yana 19 balıkadamımız su içerisinde. Dışarıdan da kara ekiplerimiz arama-tarama faaliyetlerine devam ediyorlar. En son kendisine ait cüzdan bulundu, ancak onun dışında arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.
(İHA)
Vali Elban, Foça ilçesinde selden etkilenen bölgelerde hızlı şekilde müdahale edildiğini belirterek, "Foça ilçemizde 169 ev ve iş yerinde su baskını ve bir ihbar geldi. Arkadaşlarımız çok süratli bir şekilde bu yerlere ulaştılar. Gerekli yardım, destek, tahliye ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Oralarda çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde kamuya ait misafirhanelere yerleştirileceğini de açıklayan Elban, "Oradaki vatandaşlarımızın tamamıyla ilgili, kendilerine yani ihtiyaç duymaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait misafirhane ve kamplarımızı hazırladık. Kendileri gelmek isterse onları da orada misafir edeceğiz" dedi.
(İHA)
"ARAMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRECEK"
Vali Elban, yağışların azalmasının ardından zarar tespit çalışmalarına da başlandığını belirterek, "Yağmur azaldığı andan itibaren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım İl Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız sahadaki zarar ziyan tespitiyle ilgili çalışmalara hızlıca başladılar. Eğer yağışlarda bir anormal artış olmazsa, yarın akşama kadar o zarar ziyan tespit çalışmalarını sonlandırmayı düşünüyoruz. Kaybolan vatandaşımızın bulunması ile ilgili çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Sabah itibarıyla ekibimize 12 tane daha ilave balıkadam gelecek. İnşallah sabaha kadar buluruz; bulamazsak sabah ekiplerimiz biraz daha güçlendirilerek yoğun şekilde arama faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu.
"YAĞIŞLAR GÜNEYDE YOĞUNLAŞACAK"
Gece saatlerinde İzmir'in güneyinde beklenen yağışlara da dikkat çekerek vatandaşları uyaran Elban, "Bu akşam özellikle ilimizin güney tarafında, Seferihisar-Menderes hattında gece ilerleyen saatlerde yoğun yağış bekleniyor. Tüm ekiplerimizi uyardık, her türlü tedbirimizi aldık. Herkesin bu konuda, özellikle yağışla, rüzgârla ilgili ya da diğer konularda yapmış olduğumuz uyarılara dikkat etmelerini aziz vatandaşlarımızdan rica ediyorum" sözlerine yer verdi.