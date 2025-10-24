CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinin yankıları sürüyor. Yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 4 Haziran'da tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadeleri, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde dönen rüşvet çarkını gözler önüne serdi.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın, Beşiktaş'taki inşaatlara ve işyerlerine ait ruhsatların onayı karşılığında iş insanlarından toplam 50 milyon dolar rüşvet aldıklarını söyledi.
Ozan İş, savcılığın iddianamesinde yer alan ifadesinde, Rıza Akpolat ile Ali Rıza Yılmaz'ın aldığı 50 milyon dolarlık rüşvet çarkını kalem kalem sıraladı. Beşiktaş bölgesindeki bazı iş insanlarının yaptığı inşaat ve işyerlerine ait ruhsat taleplerinde Rıza Akpolat ve Ali Rıza Yılmaz'ın yüksek tutarlarda para talep ettiklerine şahit olduğunu belirten Ozan İş'in ifadesinde anlattıkları şöyle:
PARALAR AKPOLAT'A AKTI
ÖZAK Gayrimenkul'den yapı ruhsatının düzenlenmesi sürecinde, plan tadiline istinaden gayri resmi para alışverişi 12 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu para Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda Rıza Akpolat'a verilmek üzere teslim alınmıştır.
Mandarin Otel'e işletme ruhsatı verilmesi kapsamında Ali Rıza Yılmaz tarafından koordine edilerek 750 bin dolar gayri resmi para teslim alınıp Rıza Akpolat'a sevk edilmiştir.
ASTAŞ grup tarafından Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımına istinaden Ali Rıza Yılmaz koordinasyonunda 300 bin dolar gayri resmi para şirket merkezinde elden alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir. Ayrıca ASTAŞ-YAPI ve YAPI Balmumcu Adi Ortaklığı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olup bu kapsamda da bir miktar para alındığını biliyorum; ancak kimin, nereden ve ne kadar para aldığına dair bilgim bulunmamaktadır.
Bayer-Kocadağ Yatırım Ortaklığı Boulevard Balmumcu Projesi'nde yapı ruhsatı verilmesi karşılığında 4 milyon dolar gayri resmi para alınmış, Rıza Akpolat'a teslim edilmiştir.