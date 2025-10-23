PODCAST CANLI YAYIN

Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı. Kararlara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı’na Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı’na Davut Öksüz atandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı.

Kararlara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı'na Davut Öksüz atandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA ATANAN ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başladı. 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılan Önal, 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2015 yılında Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Önal, platformun BeIN Media Group'a satış sürecini yönetti.

2016 sonunda Türk Telekom ailesine Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Önal, 2018'de Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atandı.

Medya ve iletişim alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etti.

Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarda aktif roller üstlenen Önal, 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi olan Önal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevini de sürdürüyor.

Ümit Önal, Mart 2022'den bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Vakıf Katılım
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
D&R
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
İdefix
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!