Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı.

Kararlara göre, Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığı'na Davut Öksüz atandı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA ATANAN ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Önal, profesyonel iş hayatına medya ve iletişim sektöründe başladı. 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na katılan Önal, 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2015 yılında Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Önal, platformun BeIN Media Group'a satış sürecini yönetti.

2016 sonunda Türk Telekom ailesine Satış ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Önal, 2018'de Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, Ağustos 2019'da ise şirketin CEO'luk görevine atandı.

Medya ve iletişim alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Önal, Türk Telekom bünyesinde Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne liderlik etti.

Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarda aktif roller üstlenen Önal, 2020 ve 2022 yıllarında Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyesi olan Önal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Amerika İş Konseyi Üyeliği görevini de sürdürüyor.

Ümit Önal, Mart 2022'den bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.