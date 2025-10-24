Kıdem ve ihbar ödemesine Ocak ayı zammı! Ne kadar artacak? Nasıl değişecek? İşte detaylar...

Memur zammı ne getirecek?

Bir artış da kıdem tazminatı tavanında olacak. Memur maaş katsayısındaki artış Ocak ayında kıdem tavanını yükseltecek. Bu artışa ilişkin son tahmin Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Anketteki yüzde 31.77 olan 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini gerçekleşirse, memur maaş katsayısı yüzde 19.39 artacak. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Tazminat tavanı Ocak artışı 19.39 olursa 64 bin 375 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 63 bin 886 lira kıdem tazminatı ödenecek. Giydirilmiş brüt ücreti bu tutarın altında olanlar kendi ücreti, üstünde olanlar ise bu tutar üzerinden tazminat alacak.



Tazminat hesabı değişiyor (AA)



İhbar tazminatı nasıl değişecek?

İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek. Örneğin; asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 10 bin 223 liradan Ocak zammı yüzde 28.5 olursa 13 bin 137 liraya, yüzde 35 olursa 13 bin 801 lira seviyesine yükselecek.