PODCAST CANLI YAYIN

Trump, uyuşturucu kartellerini hedef aldı: “Batı Yarımküre’nin DEAŞ'ı onlar”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda uyuşturucu kartellerini “Batı Yarımküre’nin DEAŞ'ı" olarak nitelendirdi. Birçok karteli “yabancı terör örgütü” ilan eden Trump, “Böylesine bir savaş hiç görülmedi.” ifadeleriyle kartellere karşı kapsamlı bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump, uyuşturucu kartellerini hedef aldı: “Batı Yarımküre’nin DEAŞ'ı onlar”

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında uyuşturucu kartellerini "Batı Yarımküre'nin DEAŞ'ı" olarak nitelendirerek sert ifadeler kullandı.

Toplantının açılışında konuşan Trump, "Artık tüm dünya için kartellerin Batı Yarımküre'nin DEAŞ'ı olduğu açık olmalı." dedi.

Trump Venezuela'ya kara operasyonu olacak, AATrump Venezuela'ya kara operasyonu olacak, AA

BÖYLESİNE BİR SAVAŞ HİÇ GÖRÜLMEDİ

Trump, konuşmasında ayrıca, "Uluslararası çeteler ABD'yi ele geçirmeye çalıştılar. Kan döktüler, bunlar gerçekten en kötü insanlar. Şimdi kartelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu insanlar Batı dünyasının DEAŞ'ı. Düşmanlarını canlı canlı yakıyorlar. Silahlanıyorlar, insanları kaçırıp Biden'ın onlara verdiği yetkiyle insanları tehdit ediyorlardı. Biden ülkeyi kartellere teslim etti ama biz şuan hızla ülkemizi geri alıyoruz. Biden ne yaptığını bilmiyordu. Onlara savaş açıyoruz, böylesine bir savaş hiç görülmedi" ifadelerini kullandı.

Trump'tan kartellere savaş, AATrump'tan kartellere savaş, AA

KARTELLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre toplantı, hükümetin uyuşturucu kartelleri ve insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarına ilişkin düzenlendi. Trump, konuşmasında birçok karteli "yabancı terör örgütü" olarak tanımladı. Bu terimin genellikle suç örgütleri için kullanılmadığına dikkat çekildi.

ABD ordusunun son dönemde Latin Amerika ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik bir dizi operasyon düzenlediği hatırlatıldı. Eleştirmenler, bu operasyonları "yargısız infaz" olarak nitelendiriyor.

Trump'ın söz konusu açıklaması, kartelleri ABD'nin istikrarını hedef alan "narko-teröristler" olarak tanımladığı önceki açıklamalarını akıllara getirdi.

Trump, konuşmasında Venezuela ile ilgili de, "Yakında bir kara operasyonu göreceğiz" dedi.

Filistin meselesine de değinen Trump, "İsrail, Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 50 milyon dolarlık rüşvet skandalı ortaya çıktı: Belediye Başkan Yardımcısı tek tek anlattı!
Vakıf Katılım
Kıdem ve ihbar ödemesine Ocak ayı zammı! Ne kadar artacak? Nasıl değişecek? İşte detaylar...
D&R
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
İdefix
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de soruya verilen cevap ünlü sunucuyu bile şaşırttı: Çok ilginç!
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Trump, uyuşturucu kartellerini hedef aldı: “Batı Yarımküre’nin DEAŞ'ı onlar”
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı