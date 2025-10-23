Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu öne sürülen "vurgun ekosistemi"nin karanlık bağlantıları bir bir gün yüzüne çıkıyor.

PEŞ PEŞE İFADELER ALINDI

Soruşturma kapsamında Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Son olarak AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı da İBB'deki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde ifadesi alındı.

HAMDİ AKIN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, Hamdi Akın'ın ifadesinin detayları da ortaya çıktı.

Hamdi Akın'ın soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"GÖRÜŞMELERİM İBB İLE TEK İLİŞİĞİM OLAN İDO İLE İLGİLİDİR"

Akın savcılıkta verdiği ifadede, "İmamoğlu'nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra tanıdım. Kendisine, ilk başkan seçildiği dönemde hayırlı olsun maksadıyla ziyarete gitmiştim. Sonrasında, tam hatırlamamakla birlikte 8 veya 10 kez görüşmemiz olmuştur. Bu görüşmeler yalnızca İBB ile tek ilişiğim olan İDO ile ilgilidir. Ertan Yıldız'ı pandemi döneminde, Bodrum'da bulunan otelime gelip kaldığı sırada tanıdım. O dönem İBB'de 'İkinci adam' olarak bilindiği ve bizim de İDO'da işletmelerimiz bulunduğu için bir samimiyet gelişti. Yıldız ile sonraki süreçte iş dışında bir arkadaşlığımız geliştiği için görüşmelerimiz devam etti. Yakup Öner'i İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle tanıdım. Öner, İDO'da işletmekte olduğumuz iskelelerin imar durumlarının düzeltilmesi ve kaçak yapıların imara uygun hale getirilmesi süreçlerini takip etmek amacıyla benimle görüşmeler yaptı." ifadelerini kullandı.

Hamdi Akın

YAKUP ÖNER'İN SAVCILIK İFADESİ DE SORULDU: YALI İSKANI İŞİ...

Akın'a şüpheli İBB Harita Mühendisi Yakup Öner savcılık ifadesinde belirttiği "Hamdi Akın ile 2020 yılının ortaları civarında ilk kez görüştüm. Bu görüşme Ekrem İmamoğlu'nun yönlendirmesi doğrultusunda bir projeyle ilgili oldu. Akın'a projenin uygulanması fiilen çok mümkün görünmediğinden çok makul yaklaşamadığımızı belirttim. İkinci buluşma 2022 yılında Ertan Yıldız'ın Hamdi Akın ile beni görüştürmesi üzerine gerçekleşmiş olup, Boğaziçi Öngörünüm'de yer alan yalısının iskanıyla ilgili hususu görüşmek üzere, Ertan Yıldız ile Hamdi Akın birlikte oturmaktayken Ertan Yıldız'ın çağırması üzerine Yıldız'ın yanına gittim. Bana sadece bu konunun çözümüne ilişkin görüş sunmak için yanlarına çağırmışlardı. Hamdi Akın'ın sahibi olduğu İDO Yakuplu'daki RO-RO sefer alanının yapılacağı liman bölgesini de İDO'yu satın alırken bu kara bölgesini de satın aldığını ve fakat bu sözleşmeye rağmen bölgenin kendisine verilmediğini, bu meselenin çözülmesi gerektiğini ifade etti. Sorunu İmamoğlu'na iletmek ve yine Büyükşehir'in ilgili kurumlarıyla bilgi akışını sağlamak maksadıyla benimle irtibat kurmuştu. Hamdi Akın ile bir diğer görüşmem ise 2023 yılı sonlarına doğrudur. Hamdi Akın'ın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, Bebek'teki ofis olarak kullandığı dairenin bulunduğu binanın resmi evraklarının tam olduğunu ve güçlendirme işlemi talep ettiklerini söylemiş; konuyla ilgili başkandan destek talep etmişti. Başkan bu görüşme üzerine, benim Hamdi Akın ile görüşüp Boğaziçi İmar Müdürlüğü nezdinde yürüyen resmi süreçlerin takibini yapmamı istedi. Süreç yasal olarak tamamlandı ve güçlendirme ruhsatı tanzim edildi. Hamdi Akın'dan herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edildiğine ilişkin bilgim yoktur. Kendisi Ekrem İmamoğlu ile özel bir diyaloğu vardı. Hamdi Akın ile 2024 yılı Ağustos ayı civarında, Ekrem İmamoğlu ile tartıştığımı ve yanından ayrılmak istediğimi duyup başka bir konuyu bahane edip beni aradı. Beni ve başkanı sevdiğini, benim yanımdan ayrılmamın Ekrem İmamoğlu için bir kayıp olacağını ifade etti. Ben kendisine böyle bir konu için aramaması gerektiğini belirttim. Ekrem Bey'den işleyişten kaynaklı sıkıntılarım olduğunu ve yeterli düzeyde verimli olamadığımı, bu nedenle ayrılmak istediğimi söyledim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bana Fatih Keleş ve diğer tanıdıklarını göndererek bu karardan vazgeçmem için ikna edilmem yönünde bir çaba sarf ettiyse de kabul etmedim" beyanları da soruldu.