Hesabı bırak kupaya bak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde takımının en küçük bir konsantrasyon kaybı dahi yaşamasını istemiyor. Tecrübeli teknik adam, dün antrenman öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla bir toplantı yaparak bu konuda önemli uyarılarda bulundu.
KAZANMAMIZ GEREKEN KUPA VAR
Futbolcularına ligdeki hedefleriyle ilgili hesaplamalarda bulunmalarından vazgeçmelerini söyleyen Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde kazanmamız gereken çok önemli bir kupa finali var."
LİGDE 2 KEZ YENEN TEK TAKIM
Ligdeki hedefimiz için hesapmaları bir kenara bırakın. Sezonu kupayla tamamlamalıyız Akhisarspor belki bizi şampiyonluktan edecek olan takım. Bir kupamıza daha mal olmalarına izin vermeyin. "
DEĞERLİ FİNALİ TAÇLANDIRALIM
F.Bahçe Teknik Direkötrü Kocaman, TFF'nin Türkiye Kupası finali kitapçığında ise "Diyarbakır'da bu değerli finali oynamak, ve kazanarak taçlandırmak son derece anlamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.
KAZANMAMIZ GEREKEN KUPA VAR
Futbolcularına ligdeki hedefleriyle ilgili hesaplamalarda bulunmalarından vazgeçmelerini söyleyen Aykut Kocaman şu ifadeleri kullandı: "Önümüzde kazanmamız gereken çok önemli bir kupa finali var."
LİGDE 2 KEZ YENEN TEK TAKIM
Ligdeki hedefimiz için hesapmaları bir kenara bırakın. Sezonu kupayla tamamlamalıyız Akhisarspor belki bizi şampiyonluktan edecek olan takım. Bir kupamıza daha mal olmalarına izin vermeyin. "
DEĞERLİ FİNALİ TAÇLANDIRALIM
F.Bahçe Teknik Direkötrü Kocaman, TFF'nin Türkiye Kupası finali kitapçığında ise "Diyarbakır'da bu değerli finali oynamak, ve kazanarak taçlandırmak son derece anlamlı olacaktır" ifadelerini kullandı.
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