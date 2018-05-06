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Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Yurttan ve dünyadan spor gündemi
NDİAYE'Lİ STOKE CİTY PREMİER LİG'DEN DÜŞTÜ
İngiltere Premier Ligi'nde eski Galatasaraylı Ndiaye'nin forma giydiği , 'ye 2-1 yenilerek küme düştü. Bu maçta ligde kalması için mutlak kazanması gereken Stoke City rakibi önünde Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Arthur ve Patrick van Aanholt'un gollerine engel olamayarak maçı 2-1 kaybetti.

'DAN SİMEONE'YE 4 MAÇ MEN CEZASI
UEFA, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'ye 4 maç men cezası verdi. Arsenal ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında, Sime Vrsaljko'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında hakem Clement Turpin'e hakaret etmekten suçlu bulunan 48 yaşındaki Simeone, UEFA tarafından 4 maç men ve 10 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

'YI 3-0'LA GEÇEN DARICA ŞAMPİYON OLDU
Türkiye 3. Lig 2. Grup maçında Darıca Gençlerbirliği, Muğlaspor'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu sonuçla Darıca G.Birliği gelecek sezon 2.Lig'de oynama hakkı elde etti. Böylece 3. Lig 1. Grup'ta Manisa BBSK 2. Grup'ta ve 3. Grup'ta Utaş Uşakspor şampiyon olarak 2. Lig'e yükselme hakkı elde etti.
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