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Yol Durumu
  1. Aslan’a müthiş karşılama
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Bu yoldan dönüş yok

’in puan kaybı sonrasında Sarı-Kırmızılılar’da keyifler tavan yaptı Akhisar maçının önemi bir kat daha arttı... Futbolcularıyla bir toplantı yapan Terim “Buraya tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Artık bu yoldan geri dönüş yok” dedi

Bu yoldan dönüş yok
Lider Galatasaray bu akşam Akhisar deplasmanında çok ama çok önemli bir sınav verecek... Başakşehir'in Sivas önündeki puan kaybı sonrası Sarı- Kırmızılılar bu akşam kazanırsa, bitime 2 hafta kala dev bir avantaj yakalayacak. Dünkü idmanla hazırlıklarını tamamlayıp Manisa'ya giden Cimbom'da moraller çok yüksek.

​TÜM HESAPLAR GALİBİYET İÇİN
Başakşehir'in kazanamamasının ardından Galatasaray'a 1 beraberlik opsiyonu doğsa da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Fatih Terim dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.

ALNIMIZIN TERİYLE GELDİK
Tecrübeli hocanın, "Buraya alnımızın teriyle, tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Artık bu yoldan geri dönüş yok. Sahaya çıkacağız, savaşacağız ve o üç puanı alacağız. Başka bir yol yok" dediği öğrenildi.

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ
Takımın tecrübeli isimleri Muslera, Selçuk, Fernando, Gomis ve Maicon da takımı toplayıp mini bir toplantı yaptı. Herkes için birbirine söz verirken, motivasyon da en üst seviyeye çıktı.

3 OYUNCU KART SINIRINDA
Akhisarspor maçı öncesi Galatasaray'da 3 isim ceza sınırında bulunuyor. Eğer bu akşam Feghouli, Maicon ve Sinan kart görürse, Malatya maçında oynayamayacak.

G.SARAY 11 MAÇTA 10 KEZ KAZANDI
Galatasaray 32. hafta maçında bu akşam Akhisarspor deplasmanına çıkacak... Saat 19.00'daki maçı Ali Palabıyık yönetecek. Cimbom daha önce rakibi önünde 11 maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar 10 kez kazanırken, 1 yenilgi yaşadı.
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