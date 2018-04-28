Ali Koç 3 Temmuz sonrası neredeydi?

F.bahçe kongre üyesi ve Karadeniz İş Adamları Derneği Eski Başkanı Sait Yılmaz, bugünkü divan kurulu öncesi önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, "Fenerbahçe başkanı olacak kişinin yumuşak karnı olmaması gerekiyor. Kulübün güçlü ve kararlı insanlara ihtiyacı var. Ali Koç, 3 Temmuz sürecinden sonra yönetime girmedi! Sadece desteklediğini açıkladı. Oysaki Aziz Yıldırım içerideyken, kulübün senin yardımına ihtiyacı vardı. Ali Koç, Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne talip. Biz buna izin vermeyiz! Bu tavırla kulüp grupların eline geçer" ifadelerini kullandı. Zamanında Fenerbahçe'ye her türlü maddi, manevi yardımı yaptığını söyleyen Yılmaz, "Sermaye F.Bahçe'yi ele geçirmek istiyor. Sermayenin eline veremeyiz Fenerbahçe'yi..." dedi.
TAKVİM ÖZEL ( ONUR KOÇHAN )
TAKVİM ÖZEL ( ONUR KOÇHAN )
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