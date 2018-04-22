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Yeniden kenetleneceğiz

Başkanı , “Birlik ve beraberliği, daynaışmayı ne yazık ki ön plana çıkaramadık. İnşallah bugünden sonra birlik ve beraberliğimizçi ok farklı seviyelere çıkartırız” dedi

Yeniden kenetleneceğiz
Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon'da kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurulları ile bir araya geldi. 'nde gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlardan Salih Erdem, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, divan başkanı Ali Sürmen, kurul üyeleri ve eski yöneticiler katıldı. Ağaoğlu, "Biz içeride bir olamazsak bize dışarıdan kafa çeviriyorlar. Şu anda kimse bizimle ilgilenmiyor. Çünkü içimizde olması gereken birliği ve beraberliği, dayanışmayı ne yazık ki ön plana çıkaramadık. İnşallah bugünden sonra birlik ve beraberliğimizi çok farklı seviyelere çıkartırız" diye konuştu.



camiası dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki kahvaltıda bir araya gelerek birlik, beraberlik mesajı verdi.
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