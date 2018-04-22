Yeniden kenetleneceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon'da kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurulları ile bir araya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Ahmet Ağaoğlu, eski başkanlardan Salih Erdem, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, divan başkanı Ali Sürmen, kurul üyeleri ve eski yöneticiler katıldı. Ağaoğlu, "Biz içeride bir olamazsak bize dışarıdan kafa çeviriyorlar. Şu anda kimse bizimle ilgilenmiyor. Çünkü içimizde olması gereken birliği ve beraberliği, dayanışmayı ne yazık ki ön plana çıkaramadık. İnşallah bugünden sonra birlik ve beraberliğimizi çok farklı seviyelere çıkartırız" diye konuştu.
Trabzonspor camiası dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki kahvaltıda bir araya gelerek birlik, beraberlik mesajı verdi.
Trabzonspor camiası dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki kahvaltıda bir araya gelerek birlik, beraberlik mesajı verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.