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’nin kozu pres

, ezeli rakibi ’a karşı rakip sahada yapacağı şok preslerle sonuca gitmeyi planlıyor

Fenerbahçe’nin kozu pres
Derbi maçı öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe çalışmalarda sahanın her alanında çoğalmayı ve ön tarafta yapacağı baskı ile Beşiktaş'ın pas yollarını kapatmaya çalışacak.

EZBERLEDiLER
​Aykut Kocaman, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam özellikle Talisca ve Babel'in pas bağlantılarını kesmek için oyuncularına uyarılarda bulundu. Sivasspor maçından bu yana Beşiktaş maçlarını izleyen futbolcular da rakiplerinin hücum varyasyonlarını adeta beyinlerine kazıdılar.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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