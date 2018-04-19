Fenerbahçe’nin kozu pres

maçı öncesinde hazırlıklarına devam edençalışmalarda sahanın her alanında çoğalmayı ve ön tarafta yapacağı baskı ilepas yollarını kapatmaya çalışacak.​A, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam özellikle'in pas bağlantılarını kesmek için oyuncularına uyarılarda bulundu.maçından bu yanamaçlarını izleyen futbolcular da rakiplerinin hücum varyasyonlarını adeta beyinlerine kazıdılar.