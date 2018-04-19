Fenerbahçe’nin kozu pres

Derbi maçı öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe çalışmalarda sahanın her alanında çoğalmayı ve ön tarafta yapacağı baskı ile Beşiktaş'ın pas yollarını kapatmaya çalışacak.
EZBERLEDiLER
Aykut Kocaman, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam özellikle Talisca ve Babel'in pas bağlantılarını kesmek için oyuncularına uyarılarda bulundu. Sivasspor maçından bu yana Beşiktaş maçlarını izleyen futbolcular da rakiplerinin hücum varyasyonlarını adeta beyinlerine kazıdılar.
EZBERLEDiLER
Aykut Kocaman, yapılan antrenmanlarda oyuncularını tek tek uyararak futbolcularından rakibe press yapmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam özellikle Talisca ve Babel'in pas bağlantılarını kesmek için oyuncularına uyarılarda bulundu. Sivasspor maçından bu yana Beşiktaş maçlarını izleyen futbolcular da rakiplerinin hücum varyasyonlarını adeta beyinlerine kazıdılar.
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