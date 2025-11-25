Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
ABD–Venezuela hattında kriz büyüyor. Washington’ın füze saldırıları ve Venezuela’ya uçuş iptallerinin ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast iddiaları bölgeyi alarma geçirdi. Maduro'nun Trump'ı taklit ettiği öne sürülend ansı ise ortalığı karıştırdı.
ABD ile Venezuela arasında tansiyon had safhaya ulaştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son mitinginde ABD Başkanı Donald Trump'ın dans hareketlerini taklit ederken ABD'li yetkililer Venezuela'dan ayrılması halinde Kübalı casusların Maduro'yu infaz edeceğini öne sürdü.Maduro’nun Trump taklidi iddiası ortalığı karıştırdı
MADURO'YA SUİKAST TEHDİDİ
Axios'un belirttiğine göre ABD'li yetkililer Küba'nın Maduro üzerinde tehdit olduğunu belirtiyor. Axios, Trump'ın danışmanlarına Maduro ile doğrudan görüşmeyi planladığını söyledi. New York Post ise kaynakların, bunun, ABD'nin Venezuela'daki askeri hedeflere yönelik beklenen saldırılarının aslında yakın olmadığının bir işareti olabileceğini söyledi.
New York Post'a konuşan bir kaynak, "Şu anda kimse içeri girip onu vurmayı veya kaçırmayı planlamıyor. Bu arada uyuşturucu taşıyan gemileri havaya uçuracağız. Uyuşturucu kaçakçılığını durduracağız." dedi.
21 AYRI FÜZE SALDIRISI
ABD'nin, uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen teknelere düzenlediği 21 ayrı füze saldırısında en az 83 kişi hayatını kaybetti.
Hafta sonu ABD'nin Venezuela'ya yönelik sert hava sahası uyarısı ve nükleer bombalama gösterisinin ardından doğrudan saldırılar başlatmaya hazırlandığı bildirildi.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Uçuş uyarısı üzerine birçok büyük havayolu şirketi Venezuela'ya olan uçuşlarını iptal etti.
Beyaz Saray kaynakları, Trump'ın önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya geçmeye hazır olduğunu ve gizli operasyonların muhtemelen ilk başvurulacak yol olacağını bildirdi. Beyaz Saray'dan bir yetkili ise Trump'ın "hiçbir ihtimali dışlamadığını" söyledi.
MADURO'DAN TRUMP DANSI
Maduro ise hafta sonu bir mitingde Trump'ı taklit ederek dans etti ve gündeme damga vurdu. Maduro, açıkça Trump'ı kendi tarafına çekmek için yumruklarını sıktı ve kalçalarını salladı. Eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Matt Gaetz, X hesabında "Şaşırtıcı bir hamleyle Maduro şimdi Trump dansı yapıyor" notuyla paylaştı.