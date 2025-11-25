Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor

Maduro, DHA

MADURO'YA SUİKAST TEHDİDİ

Axios'un belirttiğine göre ABD'li yetkililer Küba'nın Maduro üzerinde tehdit olduğunu belirtiyor. Axios, Trump'ın danışmanlarına Maduro ile doğrudan görüşmeyi planladığını söyledi. New York Post ise kaynakların, bunun, ABD'nin Venezuela'daki askeri hedeflere yönelik beklenen saldırılarının aslında yakın olmadığının bir işareti olabileceğini söyledi.

New York Post'a konuşan bir kaynak, "Şu anda kimse içeri girip onu vurmayı veya kaçırmayı planlamıyor. Bu arada uyuşturucu taşıyan gemileri havaya uçuracağız. Uyuşturucu kaçakçılığını durduracağız." dedi.