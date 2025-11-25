PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede ana gündemin Gazze'de ateşkeste ikinci aşama olduğu belirtilirken Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile 25.11.2025 tarihinde arabulucu ve garantörler olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındığı belirtildi.

TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Rusyadan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABDden Kiev planı kabul etti iddiasıRusyadan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABDden Kiev planı kabul etti iddiası

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
D&R E-Ticaret
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İstanbul'da tampon tampona yolculuk! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Nihai hedef terörsüz bölge! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'ye "10 Mart" uyarısı | Abdi'ye "İmralı" yanıtı
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
CHP'den "Beyaz Toros" ve siyah zarf provokasyonu! Bakan Tunç'tan tokat gibi yanıt: Siz iktidardaydınız o zaman
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı