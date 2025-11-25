T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından düzenlenen 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın ikinci gününde (25 Kasım 2025), TÜSEB ile Polifarma İlaç arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) tedavisinde kullanılan Nusinersen etkin maddesi ve ilacının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. TÜSEB–Biosys iş birliğiyle geliştirilen Ev Tipi Mekanik Ventilatör "Bioxy" de ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak



NADİR VE GENETİK HASTALIKLAR İÇİN AR-GE KAPASİTESİ ARTILACAK

SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip Nusinersen etkin maddesinin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak. TÜSEB-Polifarma iş birliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.



İŞ BİRLİĞİ İLE İLAÇ ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK VE EKONOMİYE KATKI SAĞLANACAK

Yerli SMA ilacı ve hammaddesi ile ilgili klinik çalışmalara başlandığını belirten TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, "Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.