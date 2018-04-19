Turun şifresi orta saha
Taraftar ve skor avantajı da Fenerbahçe'de. Turu Fener geçer...
Giuliano, Mehmet Topal ve Josef 3'lüsünün Beşiktaş'a karşı skora direkt etki edeceğini düşünüyorum
F.BAHÇE'NİN finale daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bir kere şunu söylemek gerekir.
Bu tarz maçları iyi oynuyor.
İlk maçtaki skorun yanı sıra seyirci avantajı da var. Aykut Kocaman sezonu en azından bir kupalya tamamlamak istiyor.
Ligde ipler rakiplerinin elinde. Bu maçta rotasyona gireceğini düşünmüyorum.
BASKILARDA HATA OLMAMALI
FENER yine her zamanki gibi oynar.
Takım halinde baskı uygulayarak Beşiktaş'ın kalesinden uzak tutmak isteyecektir.
Eğer bu baskılarda hatalar yapılırısa Babel ve Talisca gibi oyuncular devreye girer.
KARTLAR HAVADA UÇUŞACAK
SAKİN bir maç olmasını temenni ediyorum.
Ancak, kartların havada uçuşacağı gergin bir maç bekliyorum.
Dediğim gibi temennim gerginlik olmaması... F.Bahçe ve Beşiktaş da agresif oyuncular var.
MAHKUM OYNADIĞI TEK MAÇ
BEŞİKTAŞ'IN ligde kazandığı maçta orta sahada Medel, Atiba ve Tolgay vardı. O maçta Talisca yoktu.
Bu 3'lü F.Bahçe'ye üstünlük kurdu.
F.Bahçe'nin mahkum oynadığı tek maçtı.
Orta saha önemli...
SOLDADO DA FORMDA OLMALI
BU maçın anahtarı da orta saha. Bu yüzden F.Bahçe'de Guiliano, Topal ve Josef 3'lüsünün maçın skoruna direkt etki edeceğini düşünüyorum.
Soldado'nun performansı da önemli.
- Haberler
- Yazarlar
- İLKER YAĞCIOĞLU
- Turun şifresi orta saha
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Deplasman fatihi 15 Nisan 2018, Pazar FENERBAHÇE 8'de 8 yapmak parolasıyla çıktığı ligin son dönemecindeki en zor deplasmanına çıktı. Sivasspor bu sene...
- Kazanacak bekleyecek! 09 Nisan 2018, Pazartesi FENERBAHÇE'NİN hedefi belli. Kalan tüm maçları kazanmak ve rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Bu yüzden de...
- Güle oynaya 03 Nisan 2018, Salı FENERBAHÇE'NİN sıralamada üstünde yer alan 3 rakibinin de kazanması zaten kağıt üstünde çok zorlu gözüken Kayseri...
- Muslera’yı geçemediler 18 Mart 2018, Pazar AYKUT hoca lig için final niteliğinde olduğunu bildiğinden elindeki ilk 11de iki değişiklik yaptı ve kazanmak için...
- Aslan Kadıköy'den yine çıkamaz! 15 Mart 2018, Perşembe Kanarya maça önde başlamalı. M.Topal, Josef ve Giuliano maçın kilit isimleri. Fenerbahçe taraftar gücüyle de çok...